Sellés deja a Valery fuera de la convocatoria del Real Zaragoza por decisión técnica

La ausencia de Valery por decisión técnica es la gran novedad de la lista de convocados por Rubén Sellés para el partido que enfrentará este sábado al Real Zaragoza con el Burgos (16.15 horas) en el Ibercaja Estadio.

El catalán, que no tiene ningún problema físico según ha podido confirmar este diario, se cae de una lista de 24 integrada a la que vuelven Radovanovic y Kodro tras superar sus respectivas lesiones y a la que todavía no entran Keidi Bare, Toni Moya y Pomares a pesar de haber entrenado con el grupo durante la semana.

De este modo, Sellés parece señalar a Valery, que había vuelto al once ante el Andorra, donde el Zaragoza ofreció una bochornosa imagen, sobre todo en una primera parte en la que la falta de actitud de l equipo aragonés fue determinante para que los locales ya ganaran por 2-0 en el ecuador de este periodo. Valery y Soberón fueron, al cuarto de hora de la reanudación, los primeros en ser sustituidos por Sellés, que no hizo permutas hasta entonces a pesar del desastre. Soberón sí se mantiene en una lista en la que Valery parece el único señalado por el técnico valenciano.

Los canteranos Obón (portero), Barrachina, Terrer, Pinilla y Gomes completan una citación de la que se cae Insua, que debe cumplir un partido de sanción tras ser expulsado en Andorra.

Los jugadores acudirán directamente al estadio ya que el cuerpo tecnico ha decidido suprimir esta vez la concentración en el hotel.