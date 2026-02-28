Real Zaragoza
La afición revienta las lunas del autobús del Real Zaragoza: "Mercenarios"
Enorme tensión y muchos insultos en la salida del equipo del Ibercaja Estadio
Momentos de mucha tensión se han vivido en el Ibercaja Estadio una vez el colegiado hizo sonar el pitido final del Real Zaragoza-Burgos. Los aficionados del equipo aragonés han brindado una sonora pitada a sus futbolistas y han pedido explicaciones a un palco huérfano en el que nadie apareció para dar la cara.
Pero la cosa no se quedó allí. Muchos zaragocistas quisieron quedarse para despedir a su manera a la plantilla y, cuando el autobús se preparaba para abandonar el Ibercaja Estadio, cientos de ellos se agolparon a la salida para mostrar el hartazgo y la desesperación de la grada blanquilla.
Desde el primer momento en el que arrancó el bus, los aficionados comenzaron a cantar contra los futbolistas con todo tipo de improperios, muchos no reproducibles, entre los que destacaron los habituales 'Jugadores mercenarios' y 'Esta camiseta no la merecéis'. Además de las palabras, los gestos de los zaragocistas hacia el autobús eran sintomáticos. El cabreo era monumental. La cosa no quedo allí y algunos aficionados comenzaron a lanzar objetos, que impactaron en las lunas del bus y algunas de ellas quedaron rotas.
Para intentar apaciguar los ánimos y , sobre todo, que la cosa no fuera a mayores, la abundante Policía allí desplazada estuvo en todo momento pendiente de lo que acontecía, escoltó el vehículo y evitó que ningún aficionado furioso pudiera mostrar su enfado de otra forma.
