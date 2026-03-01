La afición del Real Zaragoza cuelga una pancarta de protesta en la fachada de las oficinas: "Sois la mayor vergüenza de esta ciudad"

La fachada principal de las oficinas del Real Zaragoza, en la calle Eduardo Ibarra de la capital aragonesa, lució este domingo una pancarta de protesta firmada por el Colectivo 1932 que incluía un duro mensaje destinado a los rectores de la entidad: «Sois la mayor vergüenza de esta ciudad», se leía en una gran pancarta situada justo debajo del «siempre conectados» que luce habitualmente en la fachada.

El cartel llamó poderosamente la atención de viandantes y curiosos que paseaban por las inmediaciones de La Romareda y se une, de este modo, a la pitada tributada al palco en el minuto 32 del partido del sábado ante el Burgos, o la bronca que el zaragocismo dirigió a la propiedad al término del encuentro.

Además, numerosos aficionados se dieron cita en las inmediaciones del Ibercaja Estadio para dirigir su malestar hacia el autocar del equipo, llegando a romper a pedradas dos lunas.