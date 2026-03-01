Ismael Arilla gana enteros para ser el nuevo director de cantera del Real Zaragoza
El club tendría avanzado un acuerdo con el actual director de fútbol formativo del Deportivo, con el que le resta un año de contrato
Ismael Arilla está cerca de convertirse en nuevo director de cantera del Real Zaragoza. El club tendría muy avanzado el acuerdo con el aragonés, que actualmente ejerce como director de fútbol formativo en el Deportivo, con el que le resta un año de contrato, lo que aboca al Zaragoza a esperar una desvinculación que, en todo caso, no se antojaría excesivamente problemática.
Arilla, de 50 años, es técnico de Fútbol de nivel III, Diplomado en Magisterio en Educación Física y Educación Primaria y en Dirección de Entidades Deportivas. Fue seleccionador de Aragón alevín y absoluto durante 4 temporadas y dirigió al Tarazona durante tres campañas antes de permanecer durante seis años en la secretaría técnica del Villarreal, en su departamento de captación de talentos, mientras ejercía como director deportivo del Oliver.
Arilla, nacido en Zaragoza, ejerció durante tres temporadas como director de cantera de la SD Huesca, justo antes de aceptar la oferta procedente del Deportivo, en el que lleva desde la 24-25.
Su perfil y, sobre todo, su origen aragonés, se habría impuesto al de otros candidatos, entre ellos Carlos Jiménez, el candidato preferido por Txema Indias, que está, en principio, ante sus últimas horas como director deportivo del Real Zaragoza.
