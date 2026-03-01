Muere la madre del jugador del Real Zaragoza Hugo Pinilla

Tristísima la noticia que se ha conocido este domingo. Ana Cristina Ruiz García, la madre del jugador del Real Zaragoza Hugo Pinilla, ha fallecido esta tarde en la capital aragonesa tras no haberse podido recuperar de una enfermedad que la ha tenido ingresada en las últimas semanas.

"La familia zaragocista se encuentra de luto. Desde el club enviamos nuestras más profundas condolencias y el máximo apoyo tanto a Hugo como a todos sus familiares y allegados. Descanse en paz", anunció la entidad blanquilla en sus redes sociales.

Hugo Pinilla, de 19 años y considerado una de las mayores perlas de la cantera, debutó con el Real Zaragoza el 30 de mayo de 2025 en un duelo contra el Castellón.

Además, el Real Zaragoza quiso transmitir sus condolencias por el fallecimiento de José Luis Melero Hernández, "abonado número 20 del equipo, patriarca de cuatro generaciones de zaragocistas y padre de nuestro ex consejero José Luis Melero Rivas.Nos unimos al dolor de su familia y allegados, especialmente de nuestro querido Pepe Melero".