David Navarro, de regreso a los mandos del equipo en el Real Zaragoza

El tiempo dirá si es provisional, si llega al partido ante el Cádiz (sería el cuarto entrenador de este curso tras Gabi, Larraz y Sellés), que parece lo más probable, o si además termina esta agónica temporada en el Real Zaragoza, cuando restan 14 jornadas y 42 puntos por dirimir, pero David Navarro se enfundó de nuevo el chándal como hizo cuando dimitió Víctor Fernández el 18 de diciembre 2024 y, como su segundo, tuvo que dirigir tres días después la victoria ante el Racing de Ferrol en el último partido de ese año y antes de la llegada de Miguel Ángel Ramírez. Ahora, como coordinador del Área de Fútbol fue el encargado de realizar la sesión de este lunes en el Ibercaja Estadio, la primera después de acabar la era de Sellés.

Con Sellés se marchó Toni Astorgano, su segundo, y ambos acudieron antes del entrenamiento, con la plantilla citada a las 17.00 horas para despedirse de su anterior entrenador y para después empezar a trabajar a las órdenes de David Navarro, que conoce a un puñado futbolistas de la temporada pasada, tampoco demasiados porque Txema Indias trajo en este curso hasta 18 fichajes, 12 en verano y 6 en enero, y que se arropó con Pablo Quílez y Miki Lampre, ambos preparadores físicos, que fueron los que más le ayudaron en en el trabajo, Jesús Cabrero, psicólogo, Joaquín Moso, preparador de porteros, para ese primer entrenamiento, teniendo en cuenta que el analista que llegó con Sellés, aunque no de la mano del entrenador, Maikel Marcos, también continúa en el club.

Soberón, Agada, Radovanovic y Rober, en un rondo al comenzar la sesión. / MIGUEL ANGEL GRACIA

No se vio a Lalo Arantegui, nuevo director deportivo, en la parte abierta del entrenamiento y Fernando López, director general, estuvo antes de la sesión con los futbolistas, pero no en el comienzo del trabajo a las órdenes de David Navarro. O no al menos de manera visible.

Gomes, con la sub-18 hasta el jueves

Entre el frío y el viento, con una parte de activación inicial y los rondos, la voz intensa de Navarro no tardó en hacerse oír en una sesión de hora y media de duración y en la que no estuvieron los lesionados Tachi, Paulino, que tiene la baja federativa, Gutiu, Saidu y Bakis, que de momento siguen en la enfermería, donde por reparto de cargas está El Yamiq, por unas leves molestias en principio no preocupantes.

Mientras, Álex Gomes no estará hasta el jueves con el equipo, ya que estos días se encuentra concentrado con la selección sub-18 para unos entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael de cara a la fase clasificatoria para el Europeo sub-19 de 2027, donde España quedó encuadrada en el grupo A5 teniendo como rivales a Inglaterra, Croacia y Bulgaria, jugándose en Croacia del 25 al 31 de marzo. Gomes, titular ante el Burgos, regresa el jueves, aunque el Zaragoza recupera a Insua tras su sanción para el choque ante el Cádiz.

Hugo Pinilla, en el entrenamiento de este lunes. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Además, llamó la atención la presencia entre los futbolistas de Hugo Pinilla, en un alarde de profesionalidad del mediapunta de la cantera, ya que su madre falleció este domingo y el jugador se ha ejercitado con normalidad con el resto de sus compañeros. El equipo, de nuevo con David Navarro, volverá a entrenar este martes en la Ciudad Deportiva a las 11.00 horas.