Un histórico goleador del Real Zaragoza vuelve a los banquillos

Nueva aventura para una leyenda del Real Zaragoza. Savo Milosevic, uno de los jugadores más recordados y más queridos por la afición blanquilla, coge las riendas del FK Zeljeznicar bosnio. "El experimentado técnico asume la dirección del primer equipo con el claro objetivo de estabilizar los resultados, reforzar la identidad competitiva y construir una cultura sólida y ganadora, en línea con la tradición, los valores y las ambiciones del club", explica la entidad en un comunicado.

Milosevic volverá a trabajar en un país balcánico tras una breve experiencia en Irán en 2025 en una carrera en los banquillos en la que también ha pasado por el Partizan (en dos ocasiones) o en la propia selección de Bosnia. "Es reconocido por su disciplina táctica, sus estándares profesionales de trabajo, su fuerte autoridad en el vestuario y su compromiso con el desarrollo de jugadores jóvenes", explican desde su nuevo club.

En las dos temporadas y media que estuvo en el Real Zaragoza, el delantero serbio anotó 46 partidos en 95 partidos, alguno de ellos tan recordado como el doblete que marcó Milosevic en la victoria del equipo aragonés en el Santiago Bernabeú ante el Real Madrid por 1-5 el 4 de diciembre de 1999.