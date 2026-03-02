JIM tiene dudas y David Navarro apunta a ser el entrenador provisional

El entrenador alicantino Juan Ignacio Martínez valora desde anoche la oferta de Lalo Arantegui para llegar al Real Zaragoza y aún hay diálogos pendientes, pero ahora mismo la decisión es que David Navarro se haga cargo del equipo en el entrenamiento de esta tarde en el Ibercaja Estadio y también apunta a dirigir el partido ante el Cádiz del viernes. El club no ha hecho oficiales las salidas de Txema Indias de la dirección deportiva y de Rubén Sellés del banquillo, si bien las dos están cerradas y solo en el trámite documental. Mientras, Lalo Arantegui ya ha alcanzado un principio de acuerdo desde el domingo por la noche, tal y como contó este diario, y su llegada a la dirección deportiva es un hecho.

Juan Ignacio Martínez es el gran candidato para llegar al club, para las 14 jornadas que restan, pero de momento no hay acuerdo con el entrenador, no solo en la situación contractual, con la posibilidad de que dirigiera al equipo más allá de junio, también en caso de descenso, sino y sobre todo por las dudas del propio JIM con una empresa la de la salvación que es quimérica, con 14 jornadas por delante para intentar remontar una distancia que es ahora de ocho puntos.

El entrenador, que de manera indirecta ha sido puesto sobre la mesa por Luis Carlos Cuartero, hombre clave también en la llegada de Lalo Arantegui, se ve por los dirigentes de la entidad como la apuesta necesaria en estos momentos y desde que el nuevo director deportivo dio el sí al Zaragoza el domingo ha mantenido conversaciones con el alicantino, que ya dirigió al equipo entre diciembre de 2020 y mayo de 2022, cuando llegó la nueva propiedad, Real Z LLC. De momento, no hay acuerdo, si bien las partes no dan la posibilidad por cerrada, aunque no es sencilla en estos momentos por las dudas del propio entrenador alicantino.

Mientras tanto, la decisión del Real Zaragoza es que David Navarro sea el entrenador esta tarde en el Ibercaja Estadio y que el coordinador deportivo del Área de Fútbol desde noviembre también se siente ante el Cádiz el viernes a las 20.30 horas y llegado el caso hasta final de temporada, ya que conoce a la plantilla y ya dirigió un partido del primer equipo ante el Racing de Ferrol tras la dimisión de Víctor. De momento, ese es un tema que hay que cerrar todavía en estas horas con el técnico zaragozano.

Mientras, el Zaragoza también está a la espera de cerrar las salidas de Txema Indias de la dirección deportiva y de Rubén Sellés del banquillo, aunque tanto uno como otro saben desde el domingo que no siguen en sus puestos. El finiquito con ambos está resuelto en la práctica, ya que el entrenador valenciano firmó hasta junio con un año opcional en caso de permanencia cuando llegó en octubre y con Txema Indias su contrato de dos años se rompe en caso de descenso, por lo que de momento solo se le abonaría lo que queda de esta temporada.