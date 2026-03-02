El Real Zaragoza hace oficiales las salidas de Txema Indias y Rubén Sellés

El Real Zaragoza ha hecho oficiales este lunes los despidos de Rubén Sellés, entrenador desde el pasado 20 de octubre, y Txema Indias, director deportivo desde junio pasado, tras los acuerdos de rescisión que ha llegado con ambos después de comunicarles el domingo que no iban a seguir en la entidad zaragocista.

Con un escueto comunicado y tras negociar desde el domingo los finquitos de ambos ha despedido al entrenador y al director deportivo. "El Real Zaragoza comunica que finaliza la relación contractual que vinculaba a nuestra entidad con el director deportivo Txema Indias y el entrenador Rubén Sellés. El club agradece la profesionalidad, dedicación y esfuerzo desempeñado por Txema Indias y Rubén Sellés durante su etapa en la entidad y les deseamos la mayor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales".

Indias fue la apuesta tras la salida de Juan Carlos Cordero en marzo y se le esperó varios meses para que cerrara su marcha del Leganés, que acabó en juicio por despido, para llegar en junio. Doce fichajes en verano, otros seis en enero y una confección de la plantilla errática, aunque tuvo que aceptar a su llegada con la apuesta por Gabi para el banquillo y tampoco Sellés fue su decisión absoluta en octubre, no al menos la primera.

El director deportivo firmó por dos años, pero el segundo está vinculado a la permanencia, por lo que no entraría en el finiquito. Indias se va como el director deportivo más breve en esta etapa en Segunda desde 2013 con solo nueve meses en el cargo.

Sellés llegó al banquillo como relevo de Gabi y tras los días de interinidad de Larraz, que dirigió un solo partido, ante la Cultural, y no ha conseguido sacar al equipo del descenso aunque sí hubo una remontada en noviembre tras tres derrotas a su llegada ganando al Huesca, al Leganés y al Eibar, pero desde entonces una única victoria, ante el Racing, en 12 encuentros y una trayectoria de 18 puntos en 18 jornadas han acabado por sellar su salida, con una distancia de ocho puntos con la permanencia y con una sensación de atasco absoluto. El entrenador solo firmó hasta junio y condicionado a la permanencia la continuidad un año más.