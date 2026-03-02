El regreso de Lalo Arantegui al Real Zaragoza ya es oficial, firma hasta junio de 2028

El regreso de Lalo Arantegui al Real Zaragoza ya es oficial tras el "principio de acuerdo para que se convierta en el nuevo director deportivo de nuestro club", según ha anunciado la entidad en un comunicado para dar la bienvenida al eecutivo zaragozano, que estuvo en el club entre febrero de 2017 y diciembre de 2020 y que firma como se esperaba un contrato de varios años de duración, en un proyecto a largo plazo.

"Arantegui firmará por lo que resta de temporada y otras dos más fijas, además de dos temporadas opcionales adicionales". Como estaba previsto y anunció este diario Fran García será su secretario técnico. Es el cuarto director deportivo en esta etapa de Real Z LLC desde 2022 tras Torrecilla, Cordero e Indias.

Lalo Arantegui, en su anterior etapa en la entidad zaragocista. / JAIME GALINDO

Lalo Arantegui, que deja su trabajo en LA Players, su agencia de representación, llegó a un acuerdo ya el domingo con la entidad que se ha perfilado esta mañana de lunes, si bien el director deportivo ya ha estado trabajando desde ayer en los numerosos frentes abiertos que tiene el club, empezando por el nuevo entrenador, en una negociación no fructificada con JIM y que apunta a dejar a David Navarro en el banquillo ante el Cádiz y posiblemente hasta final de temporada. Su presentación será en los próximos días, probablemente mañana.

Nacido en Zaragoza en 1977, Lalo, exjugador del Deportivo Aragón, comenzó su andadura en los despachos del fútbol como director deportivo del Ejea tras retirarse allí como jugador en 2011. Posteriormente, tras su paso como scout por las secretarías técnicas del Real Zaragoza (de 2012 a 2013) y del Villarreal (de 2013 a 2015), asumió la dirección deportiva del Huesca entre 2015 y 2017. Tras ello, regresó al Real Zaragoza, iniciando así su primera etapa al frente de la dirección deportiva del club. Lalo formó parte de la estructura zaragocista desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2020. Durante ese periodo, el equipo disputó dos playoff de ascenso a Primera División (2017-18 y 2019-2020), ambos con eliminación en la primera ronda a manos del Numancia y el Elche. Su relevo propició la llegada de Torrecilla y de JIM.

Lalo, en el anuncio del club de su regreso. / REAL ZARAGOZA

Lalo exigía varios aspectos ineludibles para aceptar su vuelta, entre ellos, plena autonomía, cero injerencias desde arriba de ningún tipo y mando en plaza para crear un grupo de trabajo propio presidido por figuras aragonesas en la secretaría técnica y también en la dirección de la cantera. Su deseo, como el de Juan Forcén, ahora accionista de referencia, es aragonesizar la entidad.

En este sentido, Fran Gracia, exdirector deportivo del Teruel, sería el elegido por Lalo para acompañarle en esta etapa e Ismael Arilla sería el director de cantera. Fran Gracia, que ahora trabaja en AC Talent y que también lo hizo en sus inicios en alguna otra agencia de representación, Emart Soccer, fue director deportivo del Teruel durante cuatro años, logrando dos ascensos, y antes del Racing Zaragoza. Cuando Lalo estuvo cerca de regresar al club en noviembre de 2023 después de la destitución de Torrecilla hubiera sido también su acompañante en la secretaría técnica, pero al final el elegido como máximo responsable de la parcela deportiva fue Juan Carlos Cordero. En la primera época de Lalo en el Zaragoza, entre marzo de 2017 y diciembre de 2020, fue José Mari Barba su secretario técnico.