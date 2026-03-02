Rubén Sellés se despide de la plantilla: "Le deseo lo mejor al Real Zaragoza"

Rubén Sellés ha acudido sobre las 16.45 al Ibercaja Estadio, donde la plantilla del Real Zaragoza estaba citada a las 17.00 horas. Allí, el valenciano ha podido despedirse de los que hasta hoy, cuando el club ha hecho oficial su salida, han sido sus jugadores durante los últimos cuatro meses. También ha estado el director general del club, Fernando López.

El preparador valenciano ha podido así despedirse en persona de los futbolistas que ya se encontraban en las instalaciones, como Francho, Soberón o Tachi, entre otros. La plantilla estaba citada a las 17.00 para conocer la situación del club y a las 18.00 está programado un entrenamiento que dirigirá de forma interina David Navarro.

Sobre las 17.00 horas Sellés, acompañado por Alberto Belsué, ha abandonado las instalaciones del Real Zaragoza en el Parking Norte. El valenciano ha preferido no hacer declaraciones sobre la situación y se ha limitado a desear suerte al club. "Deseo lo mejor al Real Zaragoza, la mejor de las suertes en lo que queda de temporada", ha señalado.

Rubén Sellés, en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Poco después se han marchado también los jugadores lesionados, Paulino, Saidu, Bakis y Tachi, para desplazarse a la Ciudad Deportiva y poder realizar allí el trabajo de recuperación, ya que en el Ibercaja Estadio no hay gimnasio.