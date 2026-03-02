REAL ZARAGOZA
Rubén Sellés se despide de la plantilla: "Le deseo lo mejor al Real Zaragoza"
El ya exentrenador del equipo aragonés ha acudido al Ibercaja Estadio a primera hora de la tarde
Rubén Sellés ha acudido sobre las 16.45 al Ibercaja Estadio, donde la plantilla del Real Zaragoza estaba citada a las 17.00 horas. Allí, el valenciano ha podido despedirse de los que hasta hoy, cuando el club ha hecho oficial su salida, han sido sus jugadores durante los últimos cuatro meses. También ha estado el director general del club, Fernando López.
El preparador valenciano ha podido así despedirse en persona de los futbolistas que ya se encontraban en las instalaciones, como Francho, Soberón o Tachi, entre otros. La plantilla estaba citada a las 17.00 para conocer la situación del club y a las 18.00 está programado un entrenamiento que dirigirá de forma interina David Navarro.
Sobre las 17.00 horas Sellés, acompañado por Alberto Belsué, ha abandonado las instalaciones del Real Zaragoza en el Parking Norte. El valenciano ha preferido no hacer declaraciones sobre la situación y se ha limitado a desear suerte al club. "Deseo lo mejor al Real Zaragoza, la mejor de las suertes en lo que queda de temporada", ha señalado.
Poco después se han marchado también los jugadores lesionados, Paulino, Saidu, Bakis y Tachi, para desplazarse a la Ciudad Deportiva y poder realizar allí el trabajo de recuperación, ya que en el Ibercaja Estadio no hay gimnasio.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
- Rubén Sellés, Txema Indias, Lalo Arantegui y el Real Zaragoza que va a saltar por los aires
- Real Zaragoza - Burgos CF, en directo: ¡Kodro roza el empate!
- Horas contadas para Sellés e Indias puede irse también ya
- La condena final de Rubén Sellés, la vergüenza histórica de Real Z LLC y el Zaragoza muerto en vida
- La afición revienta las lunas del autobús del Real Zaragoza: 'Mercenarios
- La insoportable y vergonzosa destrucción del Real Zaragoza: Sin escudo
- La caída del entrenador del Real Zaragoza: Sellés también perdió el norte