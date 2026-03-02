Una despedida de soltero viendo el Real Zaragoza-Burgos: "Sois los peores amigos de la historia"

Las despedidas de soltero son inolvidables para el novio. Los amigos preparan una sorpresa que no se imagina relacionada con su pasión. Un grupo de jóvenes decidió celebrar el pasado fin de semana una despedida en Zaragoza que incluía una visita al Ibercaja Estadio para ver el Real Zaragoza-Burgos, un partido que no llama la atención de alguien que no sea aficionado de ninguno de los dos equipos.

Álvaro Barco, politólogo, ha narrado en su cuenta de Instagram la experiencia que vivieron viendo la derrota por la mínima del conjunto aragonés, colista de Segunda División a ocho puntos de la permanencia tras la victoria del Real Valladolid frente al Huesca. Un resultado que ha provocado una revolución dentro del Real Zaragoza, que ha despedido tanto a Rubén Sellés como a su director deportivo Txema Indias.

"Decidimos que el evento principal de la despedida de soltero de los dos amigos que se casan era venir a ver el Zaragoza-Burgos. Madre mía, era más agradable comernos un bocata de cemento que ver este partido. Pero no es que haya sido soporífero, es que nos ha costado más de 40 euros cada entrada. He visto partidos de la Premier League por ese precio. Qué locura", narra sobre la experiencia de la despedida en el estadio del Real Zaragoza.

"Menos mal que estamos en una de las ciudades más bonitas de España"

Después de ver el fútbol en la grada disfrazados de botella de ron y marinero, el grupo, que también pitó a la directiva y a los jugadores, cambió por completo la dinámica para disfrutar de la gastronomía de la ciudad. "Menos mal que estamos en una de las ciudades más bonitas de España y una de las zonas más divertidas para salir de fiesta y de tapeo. Por lo menos, eso no nos lo quita la directiva del Real Zaragoza, concluye un vídeo que no ha tardado en hacerse viral entre los aficionados zaragocistas.

La publicación de Álvaro Barco se llenaron de comentarios del atrevimiento de hacer una despedida de soltero viendo al Zaragoza tal como está la situación del equipo. "Los novios deberían desinvitaros de la boda. Sois los peores amigos de la historia", le escribe un zaragocista mientras otro le apoya afirmando que hubiesen estado mejor en el Tardeo que en el Ibercaja Estadio.