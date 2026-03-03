El Deportivo se opone a la marcha de Ismael Arilla al Real Zaragoza y se remite a su cláusula

El deseo del Real Zaragoza de encomendar su cantera a Ismael Arilla se topa de bruces con la intención del Deportivo de no facilitar la salida de su actual director de fútbol formativo.

De hecho, el Dépor apela al año de contrato que Arilla todavía tiene con la entidad gallega y se remite, en todo caso, a una cláusula de desenganche que, en estos momentos, se antoja la única vía que podría desligar al aragonés del Deportivo y, de este modo, propiciar su regreso a Aragón.

El Zaragoza y Arilla han mantenido contactos que, como avanzó este diario, habrían acercado un acuerdo con el técnico a expensas de una desvinculación con el Deportivo que en algunos sectores del club aragonés se daba por factible. Sin embargo, el Zaragoza ya conoce, a través del propio Arilla, la postura de fuerza exhibida por el Dépor, con el que la SAD, de hecho, todavía no habría entablado negociación alguna.

El aragonés, de 50 años, es técnico de Fútbol de nivel III, Diplomado en Magisterio en Educación Física y Educación Primaria y en Dirección de Entidades Deportivas. Fue seleccionador de Aragón alevín y absoluto durante 4 temporadas y dirigió al Tarazona durante tres campañas antes de permanecer durante seis años en la secretaría técnica del Villarreal, en su departamento de captación de talentos, mientras ejercía como director deportivo del Oliver.

Arilla, nacido en Zaragoza, ejerció durante tres temporadas como director de cantera de la SD Huesca, justo antes de aceptar la oferta procedente del Deportivo, en el que lleva desde la 24-25.

Mientras, la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza continúa huérfana de rectores. Han pasado ya dos meses desde que el anterior director de cantera, Ramón Lozano, dejó de ejercer a raíz de un contencioso con el club, al que ha llevado a los tribunales. Durante este periodo, el vacío de poder se ha instalado en la academia, que será sometida a una profunda remodelación a partir de junio, cuando acaban contrato tanto Ángel Espinosa, mano derecha de Lozano, como José Luis Arjol, responsable de Metdología, o Emilio Larraz, técnico del Deportivo Aragón, entre otros.

Carlos Jiménez, excazatalentos del Betis y actual director deportivo del Debreceni húngaro, era el candidato preferido por Txema Indias, pero la salida del director deportivo, que ya no pertenece al Real Zaragoza tras haber sido destituido, apunta a descartar esta opción y a seguir buscando.