La situación del Real Zaragoza llega hasta La Revuelta de Broncano: "Es lo más triste de los últimos años"

La pésima situación clasificatoria del Real Zaragoza y la acumulación de fracasos temporada tras temporada han llegado hasta La Revuelta de David Broncano. El presentador de RTVE ha querido hacerle un pequeño hueco en su popular programa el mismo día que el club daba un nuevo giro de timón en busca de una recomposición deportiva que pueda obrar el milagro de la salvación y enderezar el rumbo en caso de descenso a Primera RFEF.

La comedia y el particular estilo de Broncano de reírse absolutamente de todo fue el comienzo de recordar las últimas hazañas del Real Zaragoza, colista de Segunda División a ocho puntos de la permanencia con 14 jornadas por delante.

Dentro de los asistentes al programa en el Teatro Príncipe Gran Vía del Madrid se había infiltrado Delfín Rivas, un zaragocista de corazón que ha publicado en las últimas semanas el libro 'Zaragoza 'til I die'. Una obra que resume los dramas que ha vivido el equipo aragonés en las últimas dos décadas en las que ha pasado de golear al Real Madrid y Barcelona.

El zaragozano le regaló a Broncano un ejemplar y explicó los motivos que le llevaron a ponerse manos a la obra. "Es el libro más triste que se ha escrito en los últimos años. Son los últimos 20 años de historia del equipo", detalló Delfín antes de que el presentador de La Revuelta tomase la palabra. "No han sido buenos años. Entiendo que el libro refleja el sufrimiento de un aficionado de un equipo de fútbol al que le va mal durante mucho tiempo. Al Zaragoza le fue bien en los 90 con el golazo de Nayim, la Recopa y todo eso".

Gru mi villano favorito y Nayim

Broncano y todos los colaboradores de La Revuelta comenzaron a bromear con el autor aragonés por su parecido con su compañero de silla, también un hombre calvo, a los que incluso calificaron como los gemelos de una conocida ficción de dibujos animados como 'Gru mi villano favorito'. Tras la broma, el presentador incluso se atrevió a rememorar en directo el gol de Nayim en el Parque de los Príncipes contra el Arsenal para dar la Recopa al Real Zaragoza.

"Recuerdo que era el último minuto contra el Arsenal nada menos. Le lanzan un balón a Nayim en el mediocampo y al muchacho se le ocurre hacer esto. Es increíble que pasase esto", detalló Broncano antes de poner en directo el gol de Nayim y la narración de José Ángel de la Casa.