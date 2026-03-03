Lalo Arantegui y Fernando López, presentes en el entrenamiento del Real Zaragoza con El Yamiq incorporado
El central trabaja con el grupo mientras el director general y el nuevo director deportivo observan la primera sesión de David Navarro
El entrenamiento del Real Zaragoza ha destacado por la presencia de caras nuevas y otras que llevaban tiempo sin dejarse ver. David Navarro ha dirigido la mañana de este martes su segunda sesión como primer entrenador interino del conjunto blanquillo y lo ha hecho de la mano del recién llegado Néstor Pérez, quien será su asistente y le acompañará en lo que dure esta nueva etapa en el banquillo del primer equipo.
En el entrenamiento ha vuelto al grupo El Yamiq, que se ausentó en la sesión vespertina del lunes por reparto de cargas y, aparentemente, ya estaría del todo recuperado. El marroquí partió de inicio en la derrota del sábado ante el Burgos y completó los 90 minutos como referencia en la zaga en el Ibercaja Estadio. Además, apunta a repetir titularidad en Cádiz.
Quienes también se han dejado ver la Ciudad Deportiva han sido Lalo Arantegui, nuevo director deportivo tras el despido este lunes de Txema Indias, el director general del Real Zaragoza, Fernando López, el jefe de los servicios médicos del club, Luis García Melchor, y el nuevo secretario técnico y mano derecha de Lalo, Fran Gracia.
