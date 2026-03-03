Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Néstor Pérez será el segundo de David Navarro y completa la secretaría técnica del Real Zaragoza

El club anuncia la incorporación del aragonés, de 45 años, que ejercerá de asistente en Cádiz y probablemente hasta final de temporada y que acompañará a Fran Gracia en el grupo de trabajo de Lalo

Néstor Pérez, junto a David Navarro en el entrenamiento de este martes. / Rubén Ruiz

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Néstor Pérez, técnico aragonés de 45 años, será el ayudante de David Navarro en el banquillo del Real Zaragoza. Así lo ha anunciado el club este martes, coincidiendo con el estreno de Pérez en la sesión de entrenamiento programada a las 11.00 horas en la Ciudad Deportiva.

Néstor Pérez, que acompañará a Navarro en Cádiz y, previsiblemente, durante el resto de la temporada, es, como presenta la entidad, "un técnico con licencia UEFA Pro con amplio conocimiento del fútbol regional aragonés y con pasado en los banquillos del CD Teruel o la SD Ejea, donde compaginó las funciones de entrenador y director deportivo entre 2017 y 2022".

El Real Zaragoza recuerda, además, que Pérez "formó parte de la secretaría técnica del Racing de Santander en la temporada 2022-2023".

De este modo, Lalo Arantegui, nuevo director deportivo del Real Zaragoza, da un paso más en ese intento de devolver arraigo al club, que recupera dosis de zaragocismo tanto en el terreno de juego como en los despachos.

