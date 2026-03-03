Néstor Pérez será el segundo de David Navarro y completa la secretaría técnica del Real Zaragoza
El club anuncia la incorporación del aragonés, de 45 años, que ejercerá de asistente en Cádiz y probablemente hasta final de temporada y que acompañará a Fran Gracia en el grupo de trabajo de Lalo
Néstor Pérez, técnico aragonés de 45 años, será el ayudante de David Navarro en el banquillo del Real Zaragoza. Así lo ha anunciado el club este martes, coincidiendo con el estreno de Pérez en la sesión de entrenamiento programada a las 11.00 horas en la Ciudad Deportiva.
Néstor Pérez, que acompañará a Navarro en Cádiz y, previsiblemente, durante el resto de la temporada, es, como presenta la entidad, "un técnico con licencia UEFA Pro con amplio conocimiento del fútbol regional aragonés y con pasado en los banquillos del CD Teruel o la SD Ejea, donde compaginó las funciones de entrenador y director deportivo entre 2017 y 2022".
El Real Zaragoza recuerda, además, que Pérez "formó parte de la secretaría técnica del Racing de Santander en la temporada 2022-2023".
De este modo, Lalo Arantegui, nuevo director deportivo del Real Zaragoza, da un paso más en ese intento de devolver arraigo al club, que recupera dosis de zaragocismo tanto en el terreno de juego como en los despachos.
- El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
- JIM tiene dudas y David Navarro es el entrenador interino del Real Zaragoza
- Rubén Sellés, Txema Indias, Lalo Arantegui y el Real Zaragoza que va a saltar por los aires
- Real Zaragoza - Burgos CF, en directo: ¡Kodro roza el empate!
- La caída del entrenador del Real Zaragoza: Sellés también perdió el norte
- Horas contadas para Sellés e Indias puede irse también ya
- La condena final de Rubén Sellés, la vergüenza histórica de Real Z LLC y el Zaragoza muerto en vida
- Un histórico goleador del Real Zaragoza vuelve a los banquillos