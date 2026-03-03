David Navarro se sentará en el banquillo del Real Zaragoza en Cádiz y gana enteros para quedarse hasta el final de la temporada

David Navarro se sentará en el banquillo del Real Zaragoza el próximo viernes en Cádiz y todo apunta a que seguirá en el cargo hasta el final de la temporada. Lalo Arantegui, nuevo director deportivo del club, ya ha decidido que Navarro sea el entrenador del primer equipo durante toda la semana incluyendo el partido que medirá a los blanquillos con un Cádiz también en crisis en el Nuevo MIrandilla.

Pero, en estos momentos, la posibilidad de que Navarro, que este lunes dirigió su primer entrenamiento, se mantenga en el cargo hasta final de curso gana enteros, habida cuenta de que la opción de Juan Ignacio Martínez estaría cerca de quedar descartada.

De este modo, lo que es seguro es que Navarro volverá a dirigir al primer equipo, como hizo en la campaña 2024-2025, tras la dimisión de Víctor Fernández, del que era su segundo. Aquel choque, saldado con victoria por la mínima del Zaragoza gracias a un gol de Aketxe, terminó en trifulca entre el propio Navarro y Cristóbal Parralo, entonces técnico del Racing de Ferrol.

El incidente se saldó con una sanción de cuatro partidos para cada entrenador que el zaragozano podría haber cumplido ya a pesar de que no ha vuelto a ejercer desde entonces. Y es que, en aquella misma temporada, el preparador zaragozano habría sido inscrito como entrenador de uno de los equipos de categorías base (en principio alevín) para que pudiera cumplir la sanción impuesta.

En este sentido, la normativa habilitaría, al parecer, esa posibilidad al tratarse de equipos pertenecientes a un mismo club. En todo caso, la Federación Española de Fútbol tendría la última palabra a la hora de conceder validez o no a esa maniobra. En el Real Zaragoza se considera que la sanción está cumplida y que, por tanto, David Navarro podrá sentarse en el banquillo, de momento, en Cádiz.