El Real Zaragoza va último y tiene pie y medio en Primera RFEF con el quinto límite salarial más alto de Segunda

Cuanto mejor, peor. Durante muchos años, el Real Zaragoza, preso de errores del pesado, ha tenido que pelear con muchos menos recursos que los rivales. De hecho, se decía que solo con el nombre no se podía ascender hasta que no se mejorara la situación económica. Pues mientras la salud financiera del club ha ido mejorando, en el campo las cosas han ido a la inversa hasta llegar a la situación crítica que vive el equipo, colista y a ocho puntos de la salvación a pesar de contar con el quinto límite salarial más alto de Segunda División esta temporada.

Al menos así lo asegura LaLiga, que este martes ha publicado los datos oficiales recabados de los 22 equipos que componen este curso la categoría de plata del fútbol español. La inversión que ha podido realizar el Real Zaragoza para componer su plantilla tras el mercado invernal se eleva hasta los 12,8 millones, lo que supone el aumento de un millón en un periodo de 12 meses y de 1,5 respecto al verano de 2024.

Por delante, como clubs con más músculo financiero que el aragonés, solo aparecen el Leganés (19,17), Las Palmas (15,1), el Racing de Santander (13,8) y el Deportivo de La Coruña (13,2). Aunque en esta clasificación hay algunas excepciones y los datos pueden variar en algunos casos, sí que es muy representativa y deja en muy mal lugar el trabajo realizado por la secretaría técnica zaragocista esta temporada ya que para nada se corresponde el poderío económico del club con la horripilante situación en la tabla clasificatoria. Este ha sido sin duda uno de los motivos que ha provocado la destitución de Txema Indias y la reciente contratación de Lalo Arantegui como nuevo director deportivo del Real Zaragoza.

Por su parte, la SD Huesca cuenta con un límite salaria de 10,9 millones de euros. Completan la lista, de más a menos, los siguientes equiipos: Valladolid (12,1), Málaga (11,7), Castellón (11,5), Sporting de Gijón (11,1), SD Huesca (10,9), Córdoba (10,2), Albacete (9,4), Eibar (8,9), Burgos (8,2), Mirandés (7,8), Cultural Leonesa (7,4), Cádiz (7), Andorra (6,9), Ceuta (6,9) y Granada (4,2).