David Navarro conoce el camino, el precedente que invita al optimismo

David Navarro, con su debut en esta temporada en Cádiz JP Financial Stadio, es el entrenador número 24 desde que el Real Zaragoza dio con sus huesos en Segunda en 2013, 22 de ellos distintos, ya que al propio David se suma a Víctor Fernández como los dos únicos que han repetido, una cifra para remarcar que deja clara la inestabilidad que aún ha aumentado más con la llegada de la actual propiedad en 2022. Y es que Real Z LLC lleva 10 entrenadores, nueve de ellos distintos puesto que el hasta ahora coordinador del Área de Fútbol lo vuelve a hacer después de su estreno tras la dimsión de Víctor Fernández el pasado 17 de diciembre de 2024.

Cuatro días más tarde, en el último partido antes del parón navideño, dirigió al equipo en la victoria ante el Racing de Ferrol, con un gol de Aketxe, un duelo que acabó con él expulsado y sancionado por 4 partidos, castigo ya cumplido al ser inscrito en un equipo alevín. Es la única luz en los últimos ocho relevos que ha tenido el banquillo zaragocista. En Cádiz llegará el noveno.

Así que David Navarro conoce el camino que últimamente cumple poco la sentencia aquella de "a entrenador nuevo victoria segura". En el Zaragoza reciente muy poco de hecho. Esta temporada, Sellés se estrenó con una derrota en Gijón contra el Sporting por 1-0 y Emilio Larraz, el otro técnico interino en esta larga travesía de plata, lo hizo con una contundente por 0-5 ante la Cultural.

Con Real Z LLC también han cogido las riendas en un partido con la campaña empezada Fran Escribá en la 22-23, con empate (1-1) ante el Málaga tras caer en Copa con el Diocesano, Julio Velázquez, con derrota en Albacete por la mínima (1-0), lo mismo que Víctor Fernández con el Espanyol por 0-1 en La Romareda en esa misma 23-24, Miguel Ángel Ramírez, el curso pasado, cayendo a última hora en Elche (1-0), y Gabi, que no pasó del empate en casa con el Córdoba (1-1). Así que el balance es de una victoria, dos empates y cinco derrotas, pero el único que conoce el camino es David, todo un valor de cara a Cádiz.

El decimoctavo relevo

En total, el Zaragoza ha tenido 18 relevos desde que bajó a Segunda con el actual de David Navarro en el banquillo zaragocista. 15 de ellos que se quedaron de forma permanente, con Víctor Fernández en dos ocasiones, y no fue solo por un partido. Navarro apunta a ser el decimosexto que lo haga y que acabe la actual temporada, la segunda seguida con cuatro técnicos diferentes en el banquillo, un síntoma claro de la zozobra zaragocista.

De esos 17 relevos anteriores al de este viernes el balance global es más alentador que el reciente, con seis triunfos, tres empates y ocho derrotas. Además de David Navarro, ganaron en su estreno Ranko Popovic, a la Ponferradina (4-1) en la 14-15, Raúl Agné, al Almería (2-1) en la 16-17, César Láinez, al Elche (0-3) también en la 16-17, Víctor Fernández, en la 18-19, al Extremadura (2-1) y JIM al Lugo (1-0) en la 20-21. Los tres empates los rubricaron Lluís Carreras, Escribá y Gabi y, las derrotas: Víctor Muñoz, Lucas Alcaraz, Iván Martínez y las mencionadas de Velázquez, Víctor Fernández, Ramírez, Larraz y Sellés