El destino de un ilustre exzaragocista en la Segunda de Corea del Sur
Borja Bastón, que estaba sin equipo desde el verano, ficha por el Paju Frontier FC a los 33 años para continuar su carrera. Marcó 22 goles con el Zaragoza en la temporada donde más cerca estuvo de subir el equipo
Borja Bastón, que se encontraba sin equipo desde junio, cuando acabó su vínculo con el Granada y no renovó, no encontrando acomodo en Segunda en todo el verano, por lo que llevaba varios meses entrenando con otros jugadores, como Roque Mesa o Lucas Pérez, al empezar este curso, ya ha encontrado destino a sus 33 años y jugará en el Paju Frontier FC de la Segunda División de Corea del Sur, de la K League 2.
El delantero es uno de los mejores futbolistas que ha pasado en esta etapa en Segunda por el Real Zaragoza, con el que firmó 22 tantos en la 14-15, en 38 partidos de Liga, cuya lesión antes del playoff fue clave para cercenar un poco más las opciones de subir, que acabaron por caerse en aquel partido en el estadio de Gran Canaria, en los últimos siete minutos del duelo ante Las Palmas, donde Bastón forzó para reaparecer. Llegó cedido al Zaragoza desde el Atlético de Madrid y antes había acumulado cesiones en el Huesca, el Murcia y el Deportivo, todas de plata. El ascenso en esa temporada 14-15 habría abierto su permanencia un año más en el Zaragoza.
El Paju Frontier FC anunció oficialmente el fichaje del delantero centro a través de los canales oficiales del club. Borja, mientras estaba en la cantera del Atlético, marcó 5 goles en el Mundial Sub-17 de 2009 y ganó el premio al máximo goleador. Tras debutar como profesional con el Atlético de Madrid en 2009, se dio a conocer en el panorama de Segunda con esas cesiones, incluida la del Zaragoza, para dar el salto a Primera al Eibar en la 15-16, con 18 goles en la élite en el año de su explosión a todos los niveles.
En 2016, fichó por el Swansea por un traspaso de unos 15 millones de libras, llamando la atención al establecer el récord del club por el traspaso más alto en aquel momento, pero vivió cesiones al Málaga y al Alavés, ambas en Primera. Posteriormente, continuó compitiendo en la liga inglesa con el Aston Villa. Tras regresar a España, al Leganés, volvió a dejar muestras de su nivel en el Real Oviedo. Terminó como máximo goleador de Segunda División 2021-22 con 22 goles, y entre 2021 y 2024 disputó 119 partidos y marcó 42 goles, consolidándose como el delantero clave del equipo asturiano, para marcharse en una breve etapa al Pachuca y regresar en febrero de 2025 al fútbol español tras rescindir en México.
