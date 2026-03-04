El emocionante alegato del zaragocismo en medio de su naufragio en Segunda División: "Fidelidad eterna al escudo del león"

La realidad, por mucho que les duela a muchos, sigue siendo realidad. El Real Zaragoza va ahora mismo último en la clasificación de la Segunda División española, a ocho puntos de una más que alejada salvación y con una mala racha de partidos que atormenta tanto a la plantilla como a los abonados y espectadores. Una afición que este último sábado en el partido contra el Burgos pidieron que rodaran cabezas, y así fue con la marcha de Rubén Sellés y Txema Indias del club. Horas antes de este encuentro que hundiría aún más si cabe al zaragocismo, la cuenta Avispa Almogávar RZ publicó un vídeo, evocando la nostalgia y los recuerdos que han forjado con fuego el escudo del Real Zaragoza en el fútbol español, con un claro mensaje que anima a pensar en la "supervivencia" de la entidad.

Este viral edit publicado en sus cuentas de X e Instagram comienza con unas palabras de Víctor Muñoz, exjugador y exentrenador zaragocista, que formuló en una famosa rueda de prensa un 16 de julio de 2014, cuando el club iba a afrontar su segunda temporada seguida en la categoría de plata, además de atravesar un momento financiero delicado. "Estamos en una situación dramática. Pero el instinto me dice que el Real Zaragoza tiene que sobrevivir", recita el aragonés. Un discurso que perfectamente podría asociarse a marzo de 2026, sin embargo, las circunstancias son muy distintas.

A partir de ahí, y después de unas imágenes del proceso de deconstrucción de La Vieja Romareda en el que se veía cómo se quitaba el escudo del club en el estadio, simbolizando la caída de la entidad, una voz en off hace una numeración de antiguas glorias que han visto pasar los aficionados. El 18 de marzo de 1932 (día de la fundación), los Magníficos, los 'zaraguayos' de los años 70, las seis Copas del Rey, la Supercopa de España del año 2004, la Copa de Ferias y, por supuesto, la quinta que ganó la Recopa de Europa en París en 1995, a la vez que se exponen documentos en vídeo de todos estos títulos cosechados.

“Por los que se dejaron todo, por los que dedicaron su vida, por los que se quedaron y por los que llevaron el rampante con honor y señorío. Por los que creen. Por aquel 17 de julio de 2014, por los oasis en medio del desierto, por las previas, por los amigos y por los incondicionales”, enumera el narrador, con totales de la afición a lo largo de todos estos años de historia.

Cierra este viral corto con el final de la intervención de Víctor Muñoz ante los medios hace más de 11 años. "Porque lo que significa el Real Zaragoza para todos es algo muy importante. Es el signo de identidad de muchos aragoneses, de muchos zaragocistas. Tenemos que sobrevivir y es una cuestión de todos. De todos", concluye con estas últimas palabras.

En medio de la crisis deportiva e institucional que atraviesa el club, el mensaje del zaragocismo recuerda que el Real Zaragoza no es solo un equipo de fútbol, sino un símbolo que trasciende generaciones. Entre nostalgia, recuerdos y la firme convicción de su afición, la supervivencia del club se convierte en un desafío colectivo: un alegato que llama a resistir, a reconstruir y a mantener viva la llama de un escudo que ha marcado la historia del fútbol español. Porque, como bien decía Víctor Muñoz, sobrevivir no es sólo un deseo, sino una responsabilidad compartida por todos los que aman al Zaragoza.