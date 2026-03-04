Fernando López: "¿Dar un paso al lado? Mi única preocupación es salvar al Zaragoza"

El Real Zaragoza vive una crisis terrible en esta temporada que hace unos días se llevó por delante a Rubén Sellés y a Txema Indias, entrenador y director deportivo, pero no a Fernando López, director general dese hace dos años, desde junio de 2024, en los que el club ya coqueteó mucho con bajar la temporada pasada y ahora está en una situación mucho más delicada, colista a falta de 14 citas y a 8 de la salvación. Sin embargo, no se plantea dar un paso al lado.

"Mi única preocupación es salvar al Zaragoza, en eso estoy centrado, es mi obligación y mi responsabilidad. No he perdido ni un minuto en pensar otra cosa diferente", aseveró López, que tampoco se ha preocupado de que la propiedad pueda prescindir de él, aunque es una opción latente a final de temporada.

López, que no hablaba desde finales de octubre en una comparecencia, cuando presentó a Rubén Sellés, mantuvo un tono mucho más bajo y de menor fuerza que Lalo y sobre todo no convenció con varias de sus respuestas, aunque dejó claro que en caso de descenso a Primera RFEF la propiedad va a seguir ahí, sin plantear salidas de inversores en ese escenario en Real Z LLC, en los propietarios: "El respaldo ha sido total y lo va a seguir siendo, esté el equipo en Segunda o en Primera RFEF el grupo va a estar ahí y va a dotar al club en todos los aspectos posibles. Hemos trabajado en los escenarios, obviamente si se baja habría una afectación en el presupuesto, pero dispondríamos de los recursos suficientes y necesarios para lograr ese efecto rebote lo antes posible. Dada la situación del club, con ingresos, estaríamos en una buena posición".

López, que agradeció el trabajo de Txema Indias y Antonio Acosta, miembros de la secretaría técnica, igual que de Sellés y Toni Astorgano, los que han abandonado el banquillo y que tuvo un recuerdo para Hugo Pinilla tras el funeral de su madre de este miércoles, entiende "el enfado, la frustración y el malestar de la afición. Nuestra labor y compromiso es solucionarlo. En eso estamos poniendo todo nuestro empeño", aseveró para que muchas de sus respuestas estuvieran centradas en la negativa casi constante a dar explicaciones en una propiedad demasiado alejada sea cual sea la situación del equipo, que es muy mala en los últimos tiempos.

"Desde octubre la situación del equipo ha ido variando ha habido distintas rachas. Hemos estado trabajando, no hemos estado escondidos ahora que se han tomado decisiones es el momento de compartirlas y discutirlas. Estoy aquí dando la cara y las explicaciones oportunas en el momento que creíamos que teníamos que hablar", espetó, volviendo a dejar clara la intención de que el Zaragoza tenga un alto cargo representativo aquí que tome la palabra cuando sea necesario, algo que ya ha prometido otras veces sin que haya llegado: "Lo hemos comentado en alguna ocasión y lo estamos valorando. La situación deportiva es la que es y se lleva todo por delante. Con Lalo, queremos reforzar la estructura deportiva, en el resto tenemos un borrador y pensamos en contar con figuras más representativas del zaragocismo para que la gente se sienta representada".

La lejanía de Jorge Mas

De momento, el presidente, Jorge Mas, vive a miles de kilómetos de distancia como dueño del Inter Miami y en casi 4 temporadas completas solo ha asistido a nueve partidos. "El mensaje de Jorge Mas es de preocupación. Nadie está contento con ser últimos. Nos dan todas las herramientas y libertad para revertir la situación", proclamó, ratificando la plena autonomía de Lalo en las decisiones y que ha sido Juan Forcén el que ha llevado el peso de su llegada. "Tenemos una reunión en el consejo de accionistas y Juan, que le conoce, es el que llevó la iniciativa".