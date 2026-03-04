El perfil de Néstor Pérez, segundo entrenador del Real Zaragoza: el fútbol en las venas, el Zaragoza en el alma
El técnico aragonés seguirá siendo multiusos, pero esta vez en el equipo de su vida para, a sus 45 años, cumplir su sueño
Quizá todo empezó en el diario Equipo, génesis de carreras, devociones y aventuras. La de Néstor Pérez, de 45 años, comenzó, como la de otros, delante de un ordenador, nexo de unión con la audiencia para relatar su pasión por el fútbol. La cosa, en todo caso, venía de serie y es que Néstor, hijo del prestigioso entrenador aragonés Miguel Pérez, creció con el balón como fiel aliado. Su vocación pronto le llevó a recorrer los campos de la comunidad. Primero como técnico (Casablanca, Sn Gregorio, Oliver, Teruel, Utebo o Ejea entre muchos otros) pero el zaragozano, siempre ávido de conocimiento y de seguir alimentando su insaciable apetito, se adentró en la dirección deportiva (Ibiza, Racing...) para explorar todos los caminos en torno a su gran pasión.
Es difícil encontrar a alguien que hable mal de Pérez, experto en relaciones sociales y firme detractor del conflicto. Quizá por eso está tan bien considerado en escenarios tan complejos como el futbolístico o el periodístico, donde, hasta ahora, seguía colaborando. Allí, en Aragón TV, admitió sin pudor recientemente que sufrió de lo lindo en Andorra, donde se presentó con su hija Martina para presenciar en directo el partido del Zaragoza en el Principado. Porque así es Néstor Pérez, un técnico entregado a una pasión que, como su amigo David Navarro, cumple el sueño de su vida. Ese que creyó inalcanzable y que abraza ahora, cuando todo va mal y su Zaragoza agoniza. Un zaragocista de cuna que, por cierto, cree en milagros. Un león hambriento. Uno de los nuestros.
- El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
- JIM tiene dudas y David Navarro es el entrenador interino del Real Zaragoza
- Rubén Sellés, Txema Indias, Lalo Arantegui y el Real Zaragoza que va a saltar por los aires
- Real Zaragoza - Burgos CF, en directo: ¡Kodro roza el empate!
- La caída del entrenador del Real Zaragoza: Sellés también perdió el norte
- Horas contadas para Sellés e Indias puede irse también ya
- La condena final de Rubén Sellés, la vergüenza histórica de Real Z LLC y el Zaragoza muerto en vida
- Un histórico goleador del Real Zaragoza vuelve a los banquillos