El perfil de Néstor Pérez, segundo entrenador del Real Zaragoza: el fútbol en las venas, el Zaragoza en el alma

Quizá todo empezó en el diario Equipo, génesis de carreras, devociones y aventuras. La de Néstor Pérez, de 45 años, comenzó, como la de otros, delante de un ordenador, nexo de unión con la audiencia para relatar su pasión por el fútbol. La cosa, en todo caso, venía de serie y es que Néstor, hijo del prestigioso entrenador aragonés Miguel Pérez, creció con el balón como fiel aliado. Su vocación pronto le llevó a recorrer los campos de la comunidad. Primero como técnico (Casablanca, Sn Gregorio, Oliver, Teruel, Utebo o Ejea entre muchos otros) pero el zaragozano, siempre ávido de conocimiento y de seguir alimentando su insaciable apetito, se adentró en la dirección deportiva (Ibiza, Racing...) para explorar todos los caminos en torno a su gran pasión.

Es difícil encontrar a alguien que hable mal de Pérez, experto en relaciones sociales y firme detractor del conflicto. Quizá por eso está tan bien considerado en escenarios tan complejos como el futbolístico o el periodístico, donde, hasta ahora, seguía colaborando. Allí, en Aragón TV, admitió sin pudor recientemente que sufrió de lo lindo en Andorra, donde se presentó con su hija Martina para presenciar en directo el partido del Zaragoza en el Principado. Porque así es Néstor Pérez, un técnico entregado a una pasión que, como su amigo David Navarro, cumple el sueño de su vida. Ese que creyó inalcanzable y que abraza ahora, cuando todo va mal y su Zaragoza agoniza. Un zaragocista de cuna que, por cierto, cree en milagros. Un león hambriento. Uno de los nuestros.