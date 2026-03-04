El Real Zaragoza ficha a Alberto Alós como psicólogo deportivo : "¡Vamos con todo!"

Primero llegó Jesús Cabrero como psicólogo deportivo para el primer equipo del Real Zaragoza y ahora parece que el club ha querido incorporar una figura similar contratando a Alberto Alós para que trabaje con las categorías inferiores. Así lo ha publicado este miércoles el mismo profesional en sus redes sociales, una unión que por el momento será hasta el final de la presente temporada

"Muy feliz de empezar esta nueva etapa como psicólogo deportivo en la cantera del Real Zaragoza. Es un orgullo formar parte del club más importante de Aragón y de un histórico del fútbol español", asegura Alós en Instagram. "Afronto este reto con mucha ilusión, compromiso y ganas de aportar al desarrollo deportivo y personal del futbolista. Gracias por la confianza. ¡Vamos con todo! Nobleza y valor", acaba el aragonés su publicación, que también colabora con las categorías inferiores del Casademont Zaragoza.

El Real Zaragoza volvió a contar en 2025 con psicólogo deportivo (el elegido fue Cabrero) después de cerca de once años sin esta figura en el club, que aprobó la recuperación de este servicio a través de la creación de un área de desarrollo emocional. El último había sido Luis Cantarero. Su estancia en la entidad deportiva se prolongaría durante ocho años, desde 2006 hasta cuando la Fundación 2032 impuso, en 2014, su salida de la SAD.