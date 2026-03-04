La sorprendente destitución de Imanol Idiakez del AEK de Larnaca
El extécnico del Real Zaragoza, que llegó al club de la mano de Lalo y con una breve etapa, ha sido destituido estando el equipo vivo en la Conference, tercero en la Superliga y tras ganar la Supercopa
Imanol Idiakez dejó de ser esta mañana entrenador del AEK Larnaca de Chipre, donde llegó en julio pasado y con el que había logrado la Supercopa de ese país en estos meses, superando al Pafos el 31 de octubre dirigido por Juan Carlos Carcedo, ahora en el Spartak de Moscú. Idiakez fue entrenador del Real Zaragoza en las 10 jornadas iniciales de la 18-19, precisamente con Lalo Arantegui como director deportivo, el ejecutivo que ahora regresa al club aragonés. Idiakez fue la gran apuesta de Lalo tras la marcha de Natxo González después de que en la 17-18 el equipo llegara a playoff de ascenso, pero su etapa de zaragocista fue muy breve.
"AEK Larnaca anuncia la finalización de su colaboración con el entrenador Imanol Idiakez, que marcó su tercer mandato en el banquillo de nuestro equipo. Durante su presencia esta temporada, el equipo celebró la obtención de una Supercopa, además de lograr una carrera europea hasta los octavos de final de la UEFA Europa Conference League", aseguró el AEK en su web oficiial. Con Imanol también se marcha el segundo entrenador Íñigo Idiakez.
Y es que el AEK es tercer clasificado del campeonato de Chipre, la Superliga (y octavofinalista de la Conference League, donde le espera el Crystal Palace), además de la mencionada Supercopa. Ayer Xavi Roca presentó su renuncia como Director Técnico y cerró su segunda etapa en el club, lo que ha provocado un terremoto en el club que también ha afectado a Idiakez.
