El Zaragoza da por descartada la vía de JIM: los tres remates al palo para su regreso en menos de un año

No ha conseguido Lalo Arantegui convencer a Juan Ignacio Martínez de su llegada al Real Zaragoza desde que las conversaciones entre ambos empezaron de foma directa el domingo. Antes el nombre del entrenador alicantino lo había puesto sobre la mesa de Juan Forcén, y junto al de Lalo, el exdirector general de la entidad, Luis Carlos Cuartero, cuando el nuevo director deportivo alcanzó un principio de acuerdo con el club para regresar al club. De hecho, esa vía ya se da por descartada en la entidad zaragocista, que de momento va a Cádiz con David Navarro y tiene muchas papeletas para dirigir al equipo hasta final de temporada.

No será JIM el entrenador, al que no ha conseguido convencer Lalo en no menos de tres conversaciones estos días, ni tampoco lo hizo Cuartero, porque el técnico, de profundo cariño hacia el Zaragoza, ve su llegada en esta temporada demasiado tardía y ve muchas dificultades para lograr la permanencia, que exige lograr no menos de 21 puntos de los 42 que restan. El contrato que se le ofrecía a JIM es por esta temporada y la siguiente, tanto en el escenario de Segunda como en el de Primera RFEF, pero no ha sido una cuestión de vínculo sino de sensaciones.

El alicantino, que firmó el mayor milagro reciente en el Zaragoza en la temporada 20-21, cuando cogió al equipo penúltimo con 13 puntos y lo llevó hasta la salvación en un fútbol de campos vacíos con 37 puntos de 72 no desea que su nombre sea el del entrenador que bajó al Zaragoza a Primera RFEF, aunque obviamente no sería el culpable de ello, y cree que estas semanas también quemarían su rol si se produce ese descenso de cara a la próxima temporada.

Las otras dos veces

El caso es que en menos de un año es la tercera vez que JIM no viene al Real Zaragoza cuando tenía muchas posibilidades de hacerlo. En marzo pasado, cuando la situación se hizo insostenible con Miguel Ángel Ramírez, era la opción de Juan Carlos Cordero para el banquillo. Ya se había hablado, de forma indirecta con el entrenador, como ahora por medio de Cuartero, y quería venir, pero Cordero saltó por los aires de la mano de Ramírez y la propiedad, la vía del Atlético de Madrid con Mariano Aguilar, y con el vacío en la dirección deportiva apostó por Gabi Fernández, aunque eso implicara tener que ceder a Liso con una opción de compra voluntaria de 3 millones para el Getafe al estar en el filial azulón el entrenador madrileño.

JIM da instrucciones en un encuentro. / ANGEL DE CASTRO

En la actual temporada, Txema Indias, que tuvo que aceptar la imposición de Gabi, no tardó en ver que iba a ser imposible llevar un buen camino con el madrileño y ya tras la derrota en Ceuta contactó con Juan Ignacio Martínez y lo hizo después de caer ante el Almería, lo que ya provocó del despido del madrileño, que había ganado tiempo con la victoria ante el Mirandés y el empate con el Córdoba. JIM estaba dispuesto a venir y la propiedad del club tumbó la propuesta de Indias para que esa semana con la interinidad de Emilio Larraz hubiera sucesivos contactos con Sergio González, que declinó la posibilidad, Luis García Plaza, con idéntico resultado, y otros entrenadores, Sellés incluido.

Hace un mes, antes del duelo ante la Cultural y con más margen, 17 partidos, su respuesta hubiera sido otra, pero ahora ha declinado la opción y ha preferido ser honesto

Sellés fue el candidato de más consenso entre los dueños del Real Zaragoza y el propio Indias, que se equivocó al no explicar bien el mensaje tras la goleada de la Cultural en el Ibercaja Estadio, donde algunos entendieron que el valenciano había venido al ofrecerse al director deportivo. El caso es que JIM, en las dos anteriores ocasiones sí había querido llegar y en esta no lo ha visto claro y ha preferido ser honesto. Hace un mes, antes del duelo ante la Cultural y con más margen, 17 partidos, su respuesta hubiera sido otra, pero ahora ha declinado la opción.

JIM es el entrenador que más partidos ha dirigido al Real Zaragoza en Segunda, en choques de Liga regular, sin contar playoffs ni fases de ascenso. Un total de 66, con un balance de 22 victorias, 27 empates y 17 derrotas. 71 en total con la Copa. Tras su salida en 2022, al no renovar su contrato con la llegada de la nueva propiedad, de Real Z LLC cuando sí lo hizo Miguel Torrecilla, una decisión a todas luces inexplicable, solo ha dirigido al Foolad (Irán) entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, aunque ha rechazado no pocas ofertas de Segunda y del extranjero. Ahora, con gran pesar, la del Zaragoza.