El Cádiz, que pierde a Ontiveros, pide ayuda a su afición contra el Real Zaragoza: "Vamos a dejarlo todo en el campo"

Los capitanes del Cádiz enviaron este jueves una carta pública a la afición, difundida por el club en redes sociales, en la que instan a sus seguidores a “empujar” desde la grada durante el partido de este viernes contra el Real Zaragoza y les recuerdan que “cuando el cadismo empuja unido, el equipo vuela”.

Los jugadores señalan en la carta a la afición que el antiguo estadio Carranza, desde esta semana JP Financial, es “un lugar donde el rival lo pasa mal y el Cádiz se hace fuerte”.

La última racha de siete partidos consecutivos en los que el equipo de Gaizka Garitano solo ha logrado un punto ha desanimado a los hinchas, que han mostrado su pesar, ante lo que los futbolistas respondieron en la misiva que les “duele cada punto que se escapa”.

Los capitanes reflejaron que son conocedores de que los aficionados están “enfadados, frustrados y con muchas ganas de que las cosas salgan mejor”.

Los autores de la carta y representantes de la plantilla del Cádiz incidieron en que el “vestuario siente los colores de verdad”.

Por su parte, el entrenador del Cádiz, Gaizka Garitano, aseguró que es “consciente” de lo que se “juega, de lo que se juega el equipo”, al estar en situación de posible destitución si no gana tras siete jornadas en las que solo han logrado un punto.

Garitano declaró en rueda de prensa que la situación actual es “preocupante” por la mala racha, pero no “alarmante”, y recordó que el año pasado llegó al club “en descenso en la segunda vuelta” y que ahora todavía se mantiene fuera de esas posiciones.

El entrenador del conjunto gaditano señaló que en el fútbol “hay momentos malos, momentos buenos y hay que luchar siempre”, y defendió que el objetivo inmediato es “revertir, darle la vuelta a la situación”, aprovechando la oportunidad del siguiente partido en casa para “intentar dar la mejor cara” en “este mal momento”.

El técnico vasco puso el foco en la experiencia del vestuario y del cuerpo técnico para afrontar este tipo de dinámicas y manifestó que en el fútbol profesional se atraviesan distintas etapas y que hay “muchas ganas de revertir la mala situación”.

Garitano subrayó que “el equipo está muy, muy unido” e insistió en la importancia de respaldar al grupo de jugadores para que “den su mejor versión”.

El preparador cadista indicó que la situación del rival, un Zaragoza que llega como colista, no garantiza nada y que cada partido es distinto, toda vez que “no te asegura nada jugar contra el último ni tampoco contra el primero”, y añadió que será un partido “de igual a igual”.

El técnico no puede contar con uno de sus puntales, Ontiveros, que está lesionado, al igual que Climent, Iuri Tabatadze y Bojan Kovacevic, y con el sancionado Caicedo, aunque recupera a De la Rosa y al exzaragocista Roger Martí.