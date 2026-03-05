Cádiz y Real Zaragoza: dos crisis frente a frente

Este viernes se enfrentan Real Zaragoza y Cádiz en tierras andaluzas. Lo que contra cualquier otro equipo hubiera sido una final más para el conjunto blanquillo, que sigue luchando por abandonar la última plaza de la clasificación y, a futuro, las abrasivas posiciones de descenso, es ante el equipo gaditano una oportunidad única para volver a sumar de tres en un renombrado escenario.

El JP Financial Estadio, antes conocido como Nuevo Mirandilla, será el que acoja el partido de vuelta entre dos equipos que llegan en sus respectivos peores momentos. La situación deportiva del Real Zaragoza es la más llamativa: colista y a 8 lejanos puntos de la permanencia. Sin embargo, en lo que a historial reciente de partidos se refiere, el Cádiz no atesora mejores números que el conjunto aragonés.

En este sentido, el club andaluz vive una crisis de puntos sin precedentes en su historia en Segunda División. Si bien el Cádiz es ahora decimocuarto en la tabla, cinco puntos por encima del descenso, y su situación clasificatoria no es todavía crítica en el que es su segundo año en la categoría de plata, en lo que va de 2026 los gaditanos han caído en picado directos desde la zona de playoff.

Dani Tasende, en el partido entre el Real Zaragoza y el Cádiz en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Como reciente ex de Primera División, el objetivo del Cádiz es sin lugar a dudas el regreso a la élite. Así lo certificaba un gran inicio de curso que llegó a colocarlo incluso líder de la categoría en la jornada 9, cuando se había cruzado con la derrota en una única ocasión en su visita a Las Palmas. No obstante, algo empezó a cambiar en las siguientes jornadas y su descenso meteórico se empezó a gestar.

Ahora, el equipo andaluz lleva siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Siete duelos en los que incluso llegar a puntuar le ha sido prácticamente imposible. Desde el pasado 9 de enero, los de Gaizka Garitano han logrado un empate en casa ente el Burgos, lo que, tras un único punto logrado en los últimos 21 disputados, deja al técnico contra las cuerdas ante un Real Zaragoza en plena revolución.

Mario Soberón realiza un golpeo en el partido ante el Cádiz en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Por su parte, el Real Zaragoza viaja a con tierras andaluzas con los mismos triunfos obtenidos en sus últimos siete encuentros, cero, aunque con algún punto más en su haber en lo que va de año. La última victoria del conjunto blanquillo fue ante el líder de Segunda en El Saridinero, un día después que la del Cádiz. Desde entonces, el Zaragoza ha sumado cuatro puntos en forma de empates, dos en casa y dos fuera.

Por tanto, el choque del viernes destaca por la igualdad de sus contrincantes, aunque no por sus buenos números, sino por todo lo contrario. El precedente, además, cae de lado del rival. En la ida, en el Ibercaja Estadio, los gaditanos firmaron como visitantes su antepenúltima victoria en lo que va de campaña al vencer por 1-2 al combinado dirigido entonces por Rubén Sellés.

Rubén Sellés da indicaciones en el partido ante el Cádiz en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Y a todo esto se le añade el clima revuelto en el conjunto gaditano. Y es que los aficionados han convocado un acto de protesta para este viernes media hora antes del choque. Tal y como anuncian en redes sociales, "la manifestación de la afición será contra la directiva y el entrenador", por lo que Gaizka Garitano tampoco se salva del malestar existente. El técnico vasco se juega además el puesto ante el Zaragoza de David Navarro, en su reestreno en el banquillo tras la salida de Sellés, en un partido entre dos enemigos en crisis absoluta.