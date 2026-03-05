Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas

Los aficionados vuelven a cargar contra la propiedad y señala como “culpables” a Jorge Mas, Mariano Aguilar, Juan Forcén y Fernando López

Vídeo | Nuevos carteles de repulsa en las oficinas del Real Zaragoza

Vídeo | Nuevos carteles de repulsa en las oficinas del Real Zaragoza

Al igual que a comienzos de semana, cuando el colectivo 1932 colgó una pancarta dirigida a los rectores del Real Zaragoza en la que se leía “sois la mayor vergüenza de esta ciudad”, la afición zaragocista ha vuelto en las últimas horas a utilizar la fachada principal de las oficinas del club, en la calle Eduardo Ibarra, para mostrar su rechazo a la gestión de la propiedad.

En esta ocasión, lo ha hecho a través de carteles con la cara de cuatro dirigentes de la entidad a los que se señala como “culpables”. El presidente Jorge Mas, el consejero del área deportiva Mariano Aguilar, el consejero Juan Forcén y el director general Fernando López son los señalados en unos carteles (hasta tres a lo largo de toda la fachada) que, en esta ocasión, no aparecen firmados.

