Primera convocatoria de David Navarro como entrenador del Real Zaragoza: El Yamiq se cae de la lista contra el Cádiz
La lista está formada por 24 jugadores, donde destaca la ausencia del central marroquí por lesión
El Real Zaragoza ha hecho pública la convocatoria, la primera de David Navarro como entrenador del equipo tras la destitución de Sellés, para el partido frente al Cádiz que se disputará este próximo viernes, formada por 24 jugadores y donde destaca la ausencia de El Yamiq.
El central marroquí, uno de los jugadores más destacados desde su llegada en el mercado de invierno, es baja por una lesión "en la parte posterior del muslo", explica el club, anunciado pruebas médias en "los próximos días" para conocer el alcance de la lesión. Hasta el momento ha jugado tres partidos, los tres como titular y ha marcado un gol.
La expedición zaragocista estárá integrada por Andrada, Adrián Rodríguez, Obón, Juan Sebastián, Tasende, Insua, Keidi Bare, Soberón, Dani Gómez, Rober, Francho, Radovanovic, Sebas Moyano, Kodro, Aguirregabiria, Cuenca, Paul, Cumic, Mawuli, Larios, Pinilla, Barrachina, Lucas Terrer y Ale Gomes.
