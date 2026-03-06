David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "El león ha vuelto a rugir y tiene que seguir esa línea"

El Real Zaragoza volvió a ganar, por fin, y eso fue lo que sintió el vestuario aragonés en Cádiz. «Sobre todo ha tenido alegría y rabia contenida, de decir, por fin, por fin...», explicó David Navarro nada más terminar el partido. El técnico volvió a estrenarse con una victoria para que el equipo vuelva a creer que la salvación es posible.

Navarro explicó los cambios que había tenido que ir adoptando el equipo para adaptarse al partido. «Hemos ido en alguna fase del partido un poquito a reacción. Dije en la previa que esperaba cumplir el plan de partido unos 20-25 minutos, porque con dos entrenamientos y medio no somos magos, después se ha ido gestionando. En intentar cerrar pasillos interiores, en intentar fijar a Álex sacando a Francho de atrás, porque nos estaba haciendo correr mucho. Luego lo hemos resuelto metiendo a Rober por dentro, cambiando de dibujo con la única misión de que Álex no organizara el juego del Cádiz, intentando que la pelota se moviera por delante de nosotros y nos ayudara a colocarnos. Buscábamos aprovechar las características de cada uno, con el doble lateral en cada banda, con la polivalencia de Cuenca para estirarnos. Estamos contentos pero el partido lo ganan los futbolistas con la actitud y hoy han jugado, como les pedía, con el corazón en la mano».

El preparador zaragocista no sabe si continuará en el banquillo. «No me han dicho nada (Lalo Arantegui y Fran Gracia), pero deja que celebren que también se lo merecen. Mañana viajamos y lo que me tengan que decir me dirán. Soy hombre de club y si el lunes tengo que volver a la oficina, vuelvo a la oficina y si quieren que siga como entrenador, pues ya está».

No obstante, Navarro ya tiene claras las cosas en las que deberá trabajar para que el Zaragoza mejore. «Hemos perdido muchas pelotas fáciles que no nos las ha tenido que quitar el rival. Con la salida de Keidi se ha ganado un poco de poso, de no jugar tan precipitados, que buscábamos una jugada rápida de gol en dos o tres pases, tenemos que madurar más las jugadas. Hoy se ha suplido con esfuerzo y ganas pero tenemos que seguir mejorando. Pablo ha terminado fundido, Álex no ha entrenado en toda la semana porque estaba con la selección y la respuesta ha sido... Hoy el león ha vuelto a rugir y tiene que seguir esa línea».

Y, por encima de todos, un nombre propio, el de Hugo Pinilla, que debutó con el Real Zaragoza en la semana más difícil de su vida, tras despedir a su madre. «Si hablo de Hugo igual me pongo a llorar. Tiene una personalidad muy fuerte, va a ser un jugador muy importante del Real Zaragoza si le respetan las lesiones y la suerte. Le he dicho simplemente, ‘tío, sé tú, en defensa aprieta los dientes y en ataque disfruta y haz lo que creas’. Creo que lo ha hecho bien, ha tenido jugadas con peligro, pero nos puede dar más», señaló Navarro, que se acordó de todos sus seres queridos pero también de los miles de zaragocistas que sufren con el equipo. «Se merecen que el equipo siempre actúe quedándose vacío como hoy. Este es el mínimo que tenemos que tener para conseguir el objetivo», señaló.