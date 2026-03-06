Hugo Pinilla: "Mi madre estará muy orgullosa"

Jugó 53 minutos como titular ante el Cádiz en el JP FInancial Estadio en la semana más dura de su vida, cuando el calendario señala sus 19 años y en abril cumplirá 20. Tuvo que enterrar solo hace dos días a su madre, a Cristina, la que tanto le había apoyado y que falleció el domingo, y su inmenso corazón guio a este Zaragoza de retorno a la victoria en Cádiz. "Ha sido la peor semana de mi vida, sé que mi madre me sigue apoyando y estará muy orgullosa", dijo en los micrófonos de Aragón TV tras el partido Hugo Pinilla, ejemplo de entereza y carácter, de valor y de profesionalidad, que vivió en Cádiz una jornada de sentimientos encontrados desde que supo que David Navarro le iba a dar plaza de titular.

"Durante el día piensas en la tragedia que has vivido, pero también que ella quería que estuviera feliz y yo lo soy en el campo. Fue un día duro, pero cuando estás en el campo hay un compromiso con esta afición, con el escudo y mis compañeros y estoy muy contento con la victoria, que nos da mucha vida", aseguró el joven mediapunta, que se acordó de su padre, Óscar, y de su hermana pequeña, Abril. "Quiero decirles que ellos dos son las dos personas más importantes de mi vida, que vamos a tirar para delante, a mi hermana le digo también que le quiero un montón, como a mi padre, a mis tíos, a toda mi familia. Vamos a tirar para delante y la vida es para los valientes", aseveró Pinilla mientras en su expresión se adivinaba una profunda emoción.

Con ese triunfo logrado en Cádiz, el Zaragoza respira y ve más cerca la misión casi imposible de la salvación, aunque la racha ha cambiado con este botín. "La salvación claro que es posible, mientras los números no digan lo contrario hay que pelearlo. Podemos conseguirlo, vamos a salir con la misma actitud en los siguientes partidos y si seguimos así vamos a conseguir el objetivo seguro".