Kenan Kodro: "Por supuesto que no estábamos muertos y lo demostramos"

Kenan Kodro era la viva imagen de la felicidad tras el partido del Real Zaragoza, donde anotó su séptima diana en Liga, a las que añade otra en Copa, para decidir la victoria en Cádiz. "Por supuesto que no estábamos muertos y lo hemos demostrado. Hemos vivido una semana muy complicada, de muchos cambios, unos días que emocionalmente te desgastan, pero hemos sabido reaccionar y lograr esta victoria", aseguró el ariete, cedido por el Ferencváros en esta temporada y que volvió a tener minutos ante el Burgos tras su lesión en Albacete a finales de enero para ser titular en Cádiz con 53 minutos disputados.

"Veníamos a jugar con otro equipo que estaba en problemas y sabíamos que podíamos dar la sorpresa y ganar aquí, hemos jugado con personalidad, con carácter y los tres puntos son merecidos. Sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones, las tuvimos y hasta pudimos hacer al menos dos goles más", dijo Kodro en Aragón TV, elogiando la puesta en escena en el JP Financial Estadio.

"El equipo ha estado bien en defensa y en ataque, en las dos facetas, por lo que tenemos que seguir en esta línea. Es difícil aún la salvación, tenemos que lograr varias victorias más, pero se puede, claro que se puede", cerró.