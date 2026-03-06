Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kenan Kodro: "Por supuesto que no estábamos muertos y lo demostramos"

El ariete, autor del gol de la victoria, vio a un Zaragoza "con personalidad y carácter" y dejó claro la importancia de mantener la línea mostrada en Cádiz para lograr la salvación

Kenan Kodro, tras marcar el gol en Cádiz.

Kenan Kodro, tras marcar el gol en Cádiz. / Carlos Gil-Roig

Santiago Valero

Santiago Valero

Kenan Kodro era la viva imagen de la felicidad tras el partido del Real Zaragoza, donde anotó su séptima diana en Liga, a las que añade otra en Copa, para decidir la victoria en Cádiz. "Por supuesto que no estábamos muertos y lo hemos demostrado. Hemos vivido una semana muy complicada, de muchos cambios, unos días que emocionalmente te desgastan, pero hemos sabido reaccionar y lograr esta victoria", aseguró el ariete, cedido por el Ferencváros en esta temporada y que volvió a tener minutos ante el Burgos tras su lesión en Albacete a finales de enero para ser titular en Cádiz con 53 minutos disputados.

"Veníamos a jugar con otro equipo que estaba en problemas y sabíamos que podíamos dar la sorpresa y ganar aquí, hemos jugado con personalidad, con carácter y los tres puntos son merecidos. Sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones, las tuvimos y hasta pudimos hacer al menos dos goles más", dijo Kodro en Aragón TV, elogiando la puesta en escena en el JP Financial Estadio.

"El equipo ha estado bien en defensa y en ataque, en las dos facetas, por lo que tenemos que seguir en esta línea. Es difícil aún la salvación, tenemos que lograr varias victorias más, pero se puede, claro que se puede", cerró.

