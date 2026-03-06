Rasmia: la previa del Cádiz-Real Zaragoza

Son tantos los problemas, tan numerosas las carencias, tan importantes los déficits y tan brutal la acumulación de despropósitos que se diría que el Real Zaragoza está poniendo todo de su parte para desaparecer cuanto antes del fútbol profesional. A la imperdonable degradación del club se une la de un equipo irreconocible que no le gana a nadie y en el que sobran egos y falta compromiso. Se amontonan los problemas físicos en una plantilla de ínfima calidad, salvo contadas excepciones, en todos los sentidos en la que las molestias son eternas, las lesiones devuelven una versión irreconocible del que cayó y el ejemplo no siempre lo da el que debe.

Así es este Zaragoza horrendo en el que las lecciones de compromiso las da un chico de 19 años que lleva toda la semana entrenando entre lágrimas tras haber perdido a su madre hace cuatro días. La enterró el miércoles el bueno, también en todos los sentidos, de Hugo Pinilla, que no dudó en levantar el pulgar cuando el cuerpo técnico le preguntó si estaba en condiciones de viajar a Cádiz.

Este es el raquítico Zaragoza al que el corazón le sigue latiendo aunque el sonido ya es casi imperceptible. A ocho puntos de la salvación y con 42 en juego, este escudo obliga a pelear y a despreciar banderas blancas y rodillas hincadas. No se rinde nunca el Real Zaragoza, por mucho que dé la impresión de que el mayor enemigo está en casa, así que el partido de esta tarde (20.30 horas) ante un Cádiz también en crisis (quién la pillara) es, como dijo David Navarro, nuevo entrenador del conjunto aragonés, una lucha sin cuartel por la vida. Un desafío mayúsculo. Una oportunidad. Una final. Una misión.

Con Txema Indias y Rubén Sellés ya fuera del club (ninguno de ellos, por cierto, se ha despedido de una afición que se ha portado bastante mejor con ambos, sobre todo en el caso del técnico, que al revés), coge el testigo David Navarro, de momento como interino. Ayudado por otro aragonés, Néstor Pérez, el nuevo cuerpo técnico del Zaragoza y la vuelta de Lalo Arantegui a la dirección deportiva anuncian el inicio, otra vez, de una nueva era y el alumbramiento de otro proyecto por parte de una propiedad tan chapucera y perezosa en la toma de decisiones como lo es en el campo un equipo al que Sellés ha dejado aún más herido de muerte que cuando llegó.

Una victoria en los doce últimos partidos no han sido motivo suficiente, sin embargo, para el reproche unánime de una grada que tiene claro que, seguramente, el entrenador es el que menor grado de culpabilidad tiene en todo esto. Pero, más allá de esa evidencia, los números de Sellés han sido tan indignos como el juego y el rendimiento de un equipo que, como él, cayó de bruces desde la mágica tarde en Santander.

Marrón o no, el caso es que la llegada de fuerzas locales al club ha revivido un tanto a un zaragocismo que empieza a reconocer algo más a ese ser querido al que adora. Pero da la impresión de que, como siempre, la medida llega tarde, cuando apenas un hilo de vida mantiene al Zaragoza en este mundo implorando un milagro.

Cambiarán cosas Navarro y Pérez, pero no demasiadas. Entre otras cosas, porque no pueden. Pomares o Moya no viajaron a pesar de llevar dos semanas entrenando con cierta normalidad. Y otros como Insua o Keidi Bare andan tocados. En casa se quedó Valery junto a un Agada del que nadie salvo Indias sabe qué está haciendo aquí. Pero el mayor sofocón lo dio El Yamiq, que apunta a haberse roto. El marroquí, en pleno ramadán, sufre una lesión en la parte posterior del muslo, lo que reduce aún más a un Zaragoza que formará con dos puntas y que medirá su endeblez con la de un Cádiz en crisis, con su afición encendida y el técnico, Gaizka Garitano, al borde del despido.

Alineaciones probables:

Cádiz: Aznar, Iza, Recio, Moreno, Pereira, Álex, Moussa, Suso, Cordero, García Pascual y Dawda Cámara.

Real Zaragoza: Andrada, Aguirregabiria, Gomes, Radovanovic, Tasende, Francho, Mawuli, Moyano, Rober, Dani Gómez y Kodro.

Árbitro: Arcediano Monescillo.

Hora: 20.30 (Aragón TV).