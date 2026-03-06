Rober, el rey león: las puntuaciones del Cádiz-Real Zaragoza

EL MEJOR

Rober

Soberbio |9| Solo le faltó marcar para completar un partido espectacular.

Andrada | 6 |

Sobrio. Solventó con acierto lo poco que le llegó. Aportó serenidad y seguridad.

Aguirregabiria | 6 |

Crecido. Empezó mal pero mejoró cuando Navarro le puso ayuda.

Insua |8 |

Valladar. Enorme partido del gallego, que destaca cuando no tiene que correr. Muy bien.

Radovanovic | 7 |

Contundente. Lástima que no pueda acabar un partido. Enorme por arriba.

Larios | 6 |

Irregular. Sufrió de lo lindo en la primera parte, pero la entrada de Tasende le liberó.

Mawuli | 5|

Esforzado. Trabajó bien aunque a veces perdió el sitio y la concentración.

Francho | 6 |

Orgulloso. Derroche de trabajo y pundonor. Volvió a fallar una ocasión clara.

Pinilla | 8 |

Ejemplar. Lección de zaragocismo y profesionalidad. Valiente.

Dani Gómez |8 |

Indiscutible. Gran trabajo del punta, que lo hizo casi todo bien. Enorme.

Kodro | 7 |

Letal. Marcó el tanto de la victoria, pero aportó mucho más. Indispensable.

Cuenca (6). Negado.

Tasende (6). Oportuno.

Gomes (6). Inteligente.

Keidi Bare (5). Ayudante.

Juan Sebastián (-). Recurso.