Rober, el rey león: las puntuaciones del Cádiz-Real Zaragoza
El atacante brilla en un partido marcado por el corazón de Pinilla y el carácter de un equipo renacido
EL MEJOR
Rober
Soberbio |9| Solo le faltó marcar para completar un partido espectacular.
Andrada | 6 |
Sobrio. Solventó con acierto lo poco que le llegó. Aportó serenidad y seguridad.
Aguirregabiria | 6 |
Crecido. Empezó mal pero mejoró cuando Navarro le puso ayuda.
Insua |8 |
Valladar. Enorme partido del gallego, que destaca cuando no tiene que correr. Muy bien.
Radovanovic | 7 |
Contundente. Lástima que no pueda acabar un partido. Enorme por arriba.
Larios | 6 |
Irregular. Sufrió de lo lindo en la primera parte, pero la entrada de Tasende le liberó.
Mawuli | 5|
Esforzado. Trabajó bien aunque a veces perdió el sitio y la concentración.
Francho | 6 |
Orgulloso. Derroche de trabajo y pundonor. Volvió a fallar una ocasión clara.
Pinilla | 8 |
Ejemplar. Lección de zaragocismo y profesionalidad. Valiente.
Dani Gómez |8 |
Indiscutible. Gran trabajo del punta, que lo hizo casi todo bien. Enorme.
Kodro | 7 |
Letal. Marcó el tanto de la victoria, pero aportó mucho más. Indispensable.
Cuenca (6). Negado.
Tasende (6). Oportuno.
Gomes (6). Inteligente.
Keidi Bare (5). Ayudante.
Juan Sebastián (-). Recurso.
