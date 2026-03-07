El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas

La derrota ante el Real Zaragoza con el gol de Kenan Kodro el viernes ha supuesto la puntilla para Gaizka Garitano, que va a ser destituido en las próximas horas del equipo gaditano tras una racha terrible en esta segunda vuelta, con un punto de 24 posibles y metido de lleno en la lucha por el descenso cuando hace solo dos meses optaba a subir. El club andluz tiene ya muy perfilado el sustituto del entrenador vasco y va a ser uno de los objetivos del Zaragoza en los últimos tiempos, ya que Sergio González está a punto de coger las riendas del Cádiz, donde ya estuvo de entrenador en tres temporadas, entre la 21-22, ya que llegó en la jornada 21 de esa Liga en Primera, y la 23-24, cuando fue destituido a mitad de curso y desde entonces no ha vuelto a entrenar, aunque también fue sometido a una operación en la cadera que le dejó varios meses de baja.

Las tres temporadas anteriores estuvo Sergio en Primera con el Cádiz, ya que en el último curso fue cuando bajó y ya sin él en el banquillo, está vinculado a la ciudad y a la provincia, donde ha fijado su residencia y tiene una relación muy estrecha con el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno. Todo apunta a que va a aceptar la oferta amarilla, por lo que queda de temporada y una más, para volver a los banquillos.

De eso no pudo convencerle el Zaragoza a Sergio, que fue objetivo prioritario cuando dimitió Víctor en diciembre de 2024 y sobre todo tras la salida de Gabi Fernández en octubre pasado, pero en ambos casos no vio con buenos ojos la opción zaragocista. Mientras, en esta ocasión, con la marcha de Sellés, no se ha llegado a hablar de forma directa con Sergio desde la entidad zaragocista, aunque su respuesta habría sido la misma.