Jesús Vallejo habla del momento del Zaragoza: "Es una situación muy compleja, pero han cogido un poco de aire"

A Jesús Vallejo, exzaragocista y canterano, que el pasado verano pudo regresar al Real Zaragoza pero desde la dirección deportiva encabezada por Txema Indias, en una decisión también secundada por la entidad, no se valoró esa opción tras su salida del Real Madrid al acabar contrato, ya que había jugado poco y había tenido muchas lesiones, se le preguntó tras el partido por el Zaragoza y como siempre hace habló desde el máximo cariño hacia el club de su vida, ya que entró en alevines en esa cantera procedente del Oliver. Vallejo fue traspasado al Madrid en 2015, aunque se quedó en La Romareda un año cedido, por 6 millones en una operación conjunta con el meta Darío Ramos.

"Es una situación muy compleja, han cogido un poco de aire con la victoria en Cádiz. Me alegro por David (Navarro) y por el cuerpo técnico, y por los jugadores que están remando ahí hasta el final. Como ya se sabe soy amigo de Francho y le deseo lo mejor porque para mí es ejemplo de jugador y de persona. Trasladarles fuerza y que todos estamos peleando por lo mismo, esto es muy largo y quedan 13 partidos todavía", espetó Vallejo sobre el equipo zaragocista, rival manchego en la lucha por la permanencia, si bien el Albacete tiene nueve puntos más que los blanquillos y está cinco por encima de la salvación.,

Disputó Vallejo todo el encuentro en el eje de la zaga en El Alcoraz, su sexto partido seguido en la defensa manchega, teniendo en cuenta que ha jugado en 22 de las 29 jornadas de inicio en el Albacete. Ha sufrido problemas musculares en este curso, pero ha disputado la gran mayoría de los partidos, dejando claro el error de cálculo zaragocista el pasado verano, cuando ni Indias ni la entidad valoraron su llegada y apostaron por Insua, Tachi y Radovanovic, teniendo en cuenta que los dos últimos han sufrido muchos problemas físicos.

El momento del Albacete

Sobre el partido en sí ante el Huesca, Vallejo lamentó no habr selldo el triunfo. “Sacamos una lectura positiva del partido en cuanto a que hemos tenido nuestras opciones. Nos ha faltado la determinación para hacer gol. Eso hubiese completado un partido redondo. Da rabia por eso, porque no terminamos de hacer ese partido redondo que se refleje en el resultado, pero bueno, cuando no puedes ganar, tampoco hay que perder”, añadió Vallejo, que ve una lucha muy cerrada por la salvación: "Es complicada para todo el mundo. Lo bueno de esto es que quedan trece partidos, que dan una barbaridad de puntos en juego y todos los equipos tenemos opciones de todo. En nuestro caso vamos a pelearlo, a ver si somos capaces en el Belmonte de sumar más puntos que en la primera vuelta y seguimos siendo así de sólidos fuera de casa”.