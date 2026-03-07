El Real Zaragoza se queda de momento a 5 puntos de la salvación

A expensas de lo que suceda este domingo en el partido que enfrenta, a las 21.00 horas, al Granada con el Deportivo en Riazor, el Real Zaragoza duerme a cinco puntos de la salvación.

El empate de la SD Huesca en El Alcoraz frente al Albacete deja al conjunto azulgrana a cuatro puntos de los blanquillos, mientras que el Valladolid está a seis tras empatar, jugando con uno más muchos minutos, en el descuento en Málaga.

Lo que sí es seguro es que el Zaragoza abandona la posición de colista merced a la derrota del Mirandés, que vuelve a ser el último, en el derbi ante el Burgos. Además, los aragoneses podrían superar también a la Cultural si los leoneses no puntúan el lunes en Almería.