El Yamiq estará de baja unas cuatro semanas en un eje de la zaga siempre cogido con alfileres

El Real Zaragoza no ha hecho oficial la lesión de Jawad el Yamiq más allá de anunciar en la citación del jueves antes de viajar a Cádiz que había sufrido una lesión en la parte posterior del muslo, en la zona de los isquotibiales. A falta de lo que confirmen las pruebas de modo absoluto, una resonancia magnética en concreto, en el club y en el jugador se da por hecho que sufre una rotura de fibras y se estima un tiempo de recuperación entre tres y cuatro semanas para el central marroquí, una baja más que sensible para David Navarro en una zona, el eje de la zaga, que ha sido fuente de problemas en esta temporada.

El Yamiq llegó el último día del mercado de enero, el 2 de febrero, para ser indiscutible en la defensa, en una operación en la que participó el actual director deportivo, Lalo Arantegui, y ya fue titular a los pocos días de arribar, tras rescindir en Al Najma saudí para jugar de inicio ante el Eibar, marcar un gol en la portería rival y otro en la propia y ver la roja en el descuento por un leve manotazo a Aleix Garrido. Fue baja por sanción ante la Cultural, ya que los comités no dieron marcha atrás y jugó los 90 minutos frente al Andorra y el Burgos para caer lesionado el pasado jueves, en el último entrenamiento antes de viajar a Cádiz.

Tras perderse el duelo ante el Cádiz también será baja ante el Almería, el Deportivo y el Racing poniendo la frontera para su vuelta en el compromiso ante el Leganés, que es intersemanal, o frente al Mirandés al final de la Semana Santa.

El Yamiq ha jugado muy poco en los últimos meses. Entre octubre y finales de enero solo dos partidos en el Al Najma y tres de la Copa de África y a eso se le añade la fragilidad que puede provocar las semanas de Ramadán. Ahora mismo y tras perderse el duelo ante el Cádiz también será baja ante el Almería, el Deportivo y el Racing poniendo la frontera para su vuelta en el compromiso ante el Leganés, que es intersemanal, o frente al Mirandés en plena Semana Santa, en el fin de semana del 5 de abril.

Muchos problemas musculares

El Real Zaragoza está sufriendo muchos problemas musculares en esta temporada, ya que Tachi, en el cuádriceps, y Paulino, en el isquiotibial, fueron los primeros de envergadura, pero en los últimos meses y con el recién cesado Sellés la frecuencia de esas lesiones aumentó: Tachi (sóleo), Radovanovic (aductor), Cuenca (isquio), Paul (aductor), Aguirregabiria (isquio), Kenan Kodro (isquio), Soberón (sóleo), Keidi Bare (sóleo) y Bakis (aductor), teniendo en cuenta que el delantero turco es todavía baja por ese problema.

Sin Tachi y Saidu, ambos lesionados en la rodilla, y sin El Yamiq, Navarro solo tiene de centrales a Radovanovic y a Insua, además de Álex Gomes, teniendo en cuenta la fragilidad física del serbio, sobre todo, y del gallego

Mientras, en el eje de la zaga, como toda la temporada, la situación está presidida por los problemas, con Tachi operado el 20 de febrero por la rotura del menisco externo y no menos de mes y medio más de baja y Saidu, centrocampista pero habitual en ese puesto en el eje en pleno proceso de tratamiento con plasma por la lesión, un edema óseo con afectación cartilaginosa, que tiene en la rodilla izquierda, a la espera de ver que ese plan conservador le evita el quirófano, aunque aún le quedan no menos de dos semanas fuera en el mejor de los casos y si no hay operación.

Radovanovic da un pase con la presión de Dawda Camara en Cádiz. / CARLOS GIL-ROIG

Radovanovic volvió a jugar de titular después de su golpe en las costillas contra el Cádiz en el Ibercaja Estadio el 13 de diciembre, que le generó una fisura en la costillas primero y una fractura en el esternón en enero después. Fue titular contra Las Palmas en el primer partido de 2026 y regresó al once en el JP Financial Estadio y notó la inactividad, por lo que pidió el cambio en el 65 pero en principio solo es simple fatiga muscular y cansancio tras tanto tiempo sin entrar en el once de inicio. El serbio, fichado el pasado verano, solo ha podido completar cinco de los 13 partidos de Liga jugados de titular en el Zaragoza.

Insua y su regreso en Cádiz

También llegó Insua, que no jugó por sanción ante el Burgos por la roja que vio en Andorra, muy justo en el apartado físico al duelo ante el Cádiz, después de unas molestias, en la tibia y musculares, en los últimas semanas. No iba a ser titular y la dupla elegida por David Navarro era la formada por El Yamiq y Radovanovic, pero la lesión del marroquí propició que jugara el central gallego, que completó el pleito, no sin muestras de no estar a plenitud firmando una gran actuación, tanto primero con Rado como en la última media hora junto a Álex Gomes, el único central que se libra por ahora de los problemas físicos.

El Zaragoza, que ha regresado de Cádiz tras hacer escala en Sevilla y viajar después en AVE a primera hora de esta tarde, tiene las bajas seguras de El Yamiq, Tachi, Saidu y Guti el sábado ante el Almería, es poco probable que recupere a Bakis, aunque su regreso está cercano, mientras que Toni Moya, con un edema en la tibia desde finales de enero, y Pomares, con un problema de cadera también desde esa fecha, llevan semana y media entrenando con el grupo y David Navarro no le incluyó en la lista para viajar a Cádiz El equipo regresa este lunes a la actividad.