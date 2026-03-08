El filial del Real Zaragoza guarda un minuto de silencio en memoria de la madre de Hugo Pinilla

Justo antes del partido que ha enfrentado en la mañana del domingo al Deportivo Aragón y al Baskonia, los jugadores de ambos equipos guardaron un respetuoso minuto de silencio en memoria de Cristina, la madre de su compañero Hugo Pinilla, fallecida hace una semana tras varias semanas ingresada en el hospital.

"Se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Ana Cristina Ruiz García, madre de nuestro jugador Hugo Pinilla Todo nuestro apoyo tanto a Hugo como a todos sus familiares y allegados D.E.P", publicó el Real Zaragoza en sus redes sociales.

Los jugadores del filial, con la camiseta de su compañero Hugo Pinilla. / REAL ZARAGOZA

Además, los futbolistas del filial formaron con una camiseta de Pinilla, de 19 años, muy querido tanto en el vestuario del Aragón como en el primer equipo, con el que fue titular por primera vez en Liga esta temporada el pasado viernes en Cádiz, donde contribuyó a la vital victoria del Zaragoza (0-1) que le aferra a la vida.