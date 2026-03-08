El filial del Real Zaragoza guarda un minuto de silencio en memoria de la madre de Hugo Pinilla
Los jugadores del Deportivo Aragón posaron con una camiseta de su compañero
Justo antes del partido que ha enfrentado en la mañana del domingo al Deportivo Aragón y al Baskonia, los jugadores de ambos equipos guardaron un respetuoso minuto de silencio en memoria de Cristina, la madre de su compañero Hugo Pinilla, fallecida hace una semana tras varias semanas ingresada en el hospital.
"Se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Ana Cristina Ruiz García, madre de nuestro jugador Hugo Pinilla Todo nuestro apoyo tanto a Hugo como a todos sus familiares y allegados D.E.P", publicó el Real Zaragoza en sus redes sociales.
Además, los futbolistas del filial formaron con una camiseta de Pinilla, de 19 años, muy querido tanto en el vestuario del Aragón como en el primer equipo, con el que fue titular por primera vez en Liga esta temporada el pasado viernes en Cádiz, donde contribuyó a la vital victoria del Zaragoza (0-1) que le aferra a la vida.
- El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
- El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
- JIM tiene dudas y David Navarro es el entrenador interino del Real Zaragoza
- Rubén Sellés, Txema Indias, Lalo Arantegui y el Real Zaragoza que va a saltar por los aires
- El Deportivo se opone a la marcha de Ismael Arilla al Real Zaragoza y se remite a su cláusula
- La caída del entrenador del Real Zaragoza: Sellés también perdió el norte
- Horas contadas para Sellés e Indias puede irse también ya
- Francho Serrano, capitán del Real Zaragoza: 'Prometemos seguir intentándolo hasta el final