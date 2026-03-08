La 'Kodrodependencia' se instala en el Real Zaragoza

El Real Zaragoza ganó en Cádiz con un gol de Kenan Kodro que acentuó la dependencia que tiene el equipo del ariete bosnio, nacido en San Sebastián, eso sí, y cedido sin opción de compra por el Ferencváros hasta junio. Y es que el delantero zaragocista ha marcado cinco de los ocho goles del equipo en este 2026, donde una lesión en Albacete le dejó tres partidos fuera para volver con minutos ante el Burgos y regresar al gol en el JP Financial Estadio. Solo El Yamiq (Eibar), Dani Gómez (Andorra) y Paul (Real Sociedad B) se escapan de esa Kodrodependencia en lo que va de este año natural.

El punta ha sido la clave de las dos últimas victorias del equipo, las dos de 2026, en Santander (2-3) con un hat trick perfecto de tres tantos, y en Cádiz (0-1) y también anotó en la derrota casera ante Las Palmas, aunque ese día casi nadie se acordara de su gol y sí de su error a pase de Cuenca que pudo significar el botín de tres puntos. Además, antes lo hizo contra el Leganés, también con triunfo (3-2), y en Almería en la goleada local (4-2) que supuso el cese de Gabi, al margen del tanto en Copa ante la Mutilvera, con pase a la siguiente ronda incluido.

Sufre lo indecible para marcar este Zaragoza, el más pobre en esa faceta de Segunda, con solo 24 tantos en 29 jornadas, pero al menos con Kodro ha encontrado una referencia, participando con sus goles en tres de los seis triunfos del equipo y anotando casi el 30% (el 29,16% en concreto) de las dianas del Zaragoza, prácticamente un tercio. Solo Dubasin en el Sporting (31,57%) y Carlos Fernández en el Mirandés (35,71%), tienen un peso mayor en sus respectivos conjuntos siendo los máximos artilleros de esos equipos en toda la categoría de plata, en las 22 escuadras que la componen.

Kodro, que ha jugado 20 partidos de Liga, 14 de ellos en el once de inicio, abrió la lata en Almería tras un tiro de Pinilla y el rechace de Andrés, frente al Leganés anotó de cabeza, después de un prefecto remate a centro de Francho, contra Las Palmas empujó a la red un despeje de Horkas tras un cabezazo suyo a bocajarro y en Santander con el Racing firmó el hat trick perfecto, con tres dianas en tres remates: mandando a gol un rechace de Ezkieta, aprovechando de primeras un centro de Francho desde la derecha y de la misma manera un envío de Tasende desde la izquierda. Queda la diana en Cádiz, donde marcó con la zurda tras un primer intento que dio en el cuerpo de Iza Carcelén. Sus siete tantos han sido dentro del área, lo que deja a las claras su mayor virtud, la de ser un 9, tres con la derecha, su pierna natural, dos contra el Racing y el marcado en Almería, tres con la izquierda, en Santander, Cádiz y contra Las Palmas, y uno de cabeza contra el Leganés.

Esos siete tantos los ha repartido en solo 1.144 minutos, por lo que anota cada 163, teniendo en cuenta que llegó en el últimos día del mercado de verano, el 1 de septiembre y se perdió por ello las tres primeras citas y no tuvo un rol indiscutible con Gabi que sí se ganó con Sellés que lo dejó en el banquillo solo las dos primeras jornadas con el valenciano, ante el Sporting y el Deportivo, para ser fijo después. La lesión en Albacete, una rotura fibrilar en el bíceps femoral tras llegar tocado a ese duelo, paró en seco su buen momento y se perdió tres partidos, con dos empates ante Cultural y Eibar y una derrota en Andorra. Volvió en la despedida de Sellés frente al Burgos, con solo 12 minutos en el tramo final en un partido donde su salida mejoró el volumen ofensivo del equipo y en Cádiz, en el reestreno de David Navarro, fue titular arriba con Dani Gómez, una dupla que apunta a ser habitual en los próximos choques.

Marcando cada 163 minutos solo hay 11 jugadores con mejor ratio en toda la actual categoría de plata, mientras que en la larga etapa del Zaragoza en Segunda solo hay tres futbolistas entre los que marcaron siete o más goles en el campeonato regular que mejoran ese dato, Borja Bastón, Borja Iglesias y Soberón

18 zaragocistas con 7 o más goles en un curso

Marcando cada 163 minutos solo hay 11 jugadores con mejor ratio en toda la actual categoría de plata, mientras que en la larga etapa del Zaragoza en Segunda, con trece temporadas contando la actual, solo hay tres futbolistas entre los que marcaron siete o más goles en el campeonato regular (18 en total con Ángel Rodríguez lográndolo dos veces), sin contar playoffs o Copa, que mejorarían el dato actual de Kenan. Lo hicieron Borja Bastón en la 14-15, anotando 22 tantos en 3.290 minutos (cada 149), Soberón el curso pasado con 10 en 1.500 (cada 150), Borja iglesias, con 22 en 3.439 (cada 156).

El resto dezaragocistas con siete o más dianas en una Liga no mejoraron su balance provisional. Fueron, además de los citados, Ángel, que anotó 21 en la 16-17 (cada 166 minutos), Luis Suárez, que firmó 19 en la 19-20 (cada 169), Roger Martí, con 12 en la 13-14 (223), Maikel Mesa, con 11 en la 23-24 (274), de nuevo Ángel en la 15-16 (195), Álvaro Vázquez en la 18-19 (243), Juanjo Narváez, 9 en la 20-21 (381), los mismos que Giuliano en la 22-23 (279), Eldin Hadzic, con 8 en la 14-15 (263), Willian José, con 7 ligueros en la misma temporada (262), idéntica cifra que Ortuño en la 15-16 (206), Papunashvili en la 17-18 (173), y que Azón y Vada en la 21-22 (201 y 188 minutos respectivamente).