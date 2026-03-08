El nuevo póker de técnicos en el Real Zaragoza

Suceda lo que suceda con David Navarro, que se sentará seguro en el banquillo del Real Zaragoza ante el Almería tras la victoria en Cádiz y que tiene muchas papeletas de acabar la temporada, el actual curso ya tiene un registro histórico en el conjunto zaragocista. Y es que es una de las cinco campañas que el equipo aragonés ha tenido a cuatro técnicos distintos dirigiendo partidos de Liga, lo que en el actual campeonato ha pasado con Gabi, en las 9 primeras citas, la interinidad de Emilio Larraz ante la Cultural, los 18 choques que estuvo Rubén Sellés sin lograr sacar al equipo del pozo y el triunfo de Navarro ante el Cádiz en el JP Financial Estadio.

El Zaragoza, con la llegada de Lalo Arantegui a la dirección deportiva, decidió apostar por la vía de JIM y ante la negativa de este dejó ante el Cádiz a David Navarro, hasta el lunes pasado coordinador del Área de Fútbol. El triunfo del viernes mantiene al zaragozano y deja la cifra de técnicos en este curso en cuatro, sin que llegue por ahora el récord absoluto en la historia zaragocista que supondría un quinto entrenador sentándose en el banquillo del equipo en lo que va de temporada.

En la 41-42 en Segunda fueron Patxi Gamborena, Julio Uriarte, Jacinto Quincoces y Julio Ostalé fueron cuatro entrenadores para que hubiera que esperar más de 50 años para otro precedente, con Víctor, Nieves, Espárrago y Luis Costa en la 96-97

La primera temporada en la que se juntaron cuatro técnicos al timón del equipo zaragocista fue de plata también, como la actual, y llegó en la 41-42, cuando Patxi Gamborena dirigió las siete primeras citas, Julio Uriarte otras tres para que llegara Jacinto Quincoces en diciembre y cerrara la competición regular y dirigiera la mayoría de la fase de ascenso, pero no los últimos partidos, donde regresó a Madrid y supuso que Julio Ostalé acabara la temporada.

Hubo que esperar más de 50 años para encontrar otro precedente de tanta agitación en el banquillo y llegó en la etapa posterior a la Recopa, en una 96-97 donde Víctor Fernández, que cumplía su séptima temporada al frente del Zaragoza, al que llevó a lo más alto, se topó con un mal inicio del campeonato y el desgaste de su figura para que solo durara 11 citas y Manolo Nieves pusiera el carnet de entrenador en el empate en Alicante ante el Hércules a la espera de la llegada de Víctor Espárrago, que no logró enderezar el rumbo en 9 jornadas, lo que sí consiguió Luis Costa en 21 para evitar el descenso a Segunda División.

Víctor, protagonista inicial en 3 de las 5 ocasiones, Garitano, Irureta y Villanova fueron la terna de la 07-08 y el propio técnico del barrio Oliver, Navarro, Ramírez y Gabi estuvieron el curso pasado

Esa caída no se logró esquivar en la 07-08, también con Víctor empezando a los mandos y con el proyecto más faraónico de su historia buscando llegar a la Champions. Solo estuvo la primera vuelta, 19 citas, Ander Garitano le relevó, ganó al Murcia y pidió irse y Jabo Irureta permaneció seis choques para dejar paso en los últimos 12 a Manolo Villanova, que no pudo regatear el naufragio.

Noticias relacionadas

La última temporada con un póker de técnicos fue la pasada, lo que habla a las claras de la inestabilidad de la actual propiedad zaragocista y de su proyecto, con Víctor de nuevo de inicio (en tres de estas cinco campañas empezó él la Liga) para dimitir tras 20 jornadas y que David Navarro fuera el interino ante el Racing de Ferrol, con triunfo, Ramírez no llegara a ser solución de nada en 10 partidos de Liga y la temporada la acabase Gabi sellando la permanencia en las 11 citas finales.