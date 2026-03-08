Hacia un nuevo Real Zaragoza: el gol como esperanza de vida

Dos puntas, cuatro futbolistas de marcado perfil ofensivo, más y mejores llegadas a través de una mayor carga de efectivos en el área, jugadores en su sitio sin reubicaciones extrañas y la novedosa apuesta, al fin, por el talento de Hugo Pinilla ejercieron el pasado viernes en Cádiz de una diáfana declaración de intenciones del nuevo cuerpo técnico del Real Zaragoza. Y es que entre los principales objetivos de David Navarro y de Néstor Pérez figura, sin duda, la recuperación del gol como la gran esperanza de vida para un conjunto aragonés que sigue siendo, de largo, el menos realizador de la categoría.

Apenas 24 goles en las 29 jornadas disputadas (una media inferior al tanto por partido) advierten la grave dificultad del Zaragoza para encontrar el marco contrario, un mal que viene sufriendo durante todo el curso y para el que ni Gabi primero ni Sellés después encontraron remedio.

Ahora, Navarro se pone a ello a través de la apuesta por un fútbol más ofensivo y una apuesta valiente distante de las anteriores. Si Sellés se despidió ante el Burgos con una formación inicial en la que apenas había tres jugadores ofensivos (Dani Gómez, Rober y Cuenca) para reducir todavía más esa cantidad a solo dos durante el encuentro hasta que el equipo burgalés se adelantó en el marcador, el Zaragoza de Cádiz fue otro. Sus llegadas fueron más y mejores y, de hecho, las ocasiones más claras fueron para los aragoneses, que, aferrados a la proclama de que la mejor defensa es un buen ataque, apenas sufrieron atrás y se hicieron acreedores a una victoria tan justa como merecida.

El conjunto aragonés es, de largo, el equipo menos realizador de la categoría, con 24 dianas

Falta le hace al Zaragoza, en todo caso, mejorar en ataque y de ello dependerán, en gran medida, sus opciones de salvación. Porque la pertinaz sequía anotadora supone un lastre demasiado pesado que amenaza con acabar con su vida. Únicamente en cuatro de las 29 jornadas disputadas el equipo aragonés ha conseguido marcar más de un tanto. Y en tres de ellas logró la victoria. Solo en la despedida de Gabi (4-2 en Almería), se quedó de vacío. Con Sellés marcó más de un gol en casa ante un Leganés con diez (3-2), en Santander (2-3) y en Eibar (1-2), donde el cuadro blanquillo remontó en inferioridad numérica.

En los 25 encuentros restantes, el Zaragoza hizo un tanto o, como ha sucedido en once de ellos, ninguno. Al menos, en Cádiz logró rentabilizar al máximo su única diana, algo que únicamente había sido capaz de hacer en dos ocasiones anteriores (0-1 en Mendizorroza ante el Mirandés en la única victoria lograda con Gabi en el banquillo y 1-0 en el derbi aragonés contra el Huesca).

Todo apunta, entonces, a que el nuevo Zaragoza tratará de basar su supervivencia en una urgente mejoría ofensiva. Para lograr ese objetivo, la doble punta se antoja clave. Y, ahí, Dani Gómez y Kodro parecen ser los elegidos para acercar el gol al Zaragoza. También en este apartado tira Navarro de lógica y sentido común, ya que entre Kodro (7) y Dani Gómez (4) han marcado 11 de los 24 goles del Zaragoza, es decir, casi la mitad.

Si todo parece claro en vanguardia, también parece haber pocas dudas en los costados, donde Rober, brillante en Cádiz, se antoja fijo en la derecha pero con una libertad de movimientos similar a la que tuvo Pinilla desde la izquierda en tierras andaluzas. En este sentido, el buen partido del canterano y su arrojo y personalidad tras la semana más dura de su vida marcada por la pérdida de su madre, le abren de par en par las puertas de una titularidad en la que, a buen seguro, tendrá continuidad.