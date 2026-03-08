El tratamiento conservador a Saidu funciona y todo apunta a que esquivará el quirófano

Yussif Saidu evoluciona muy satisfactoriamente del tratamiento conservador que se le está aplicando en su rodilla izquierda y si la progresión continúa, todo apunta a que el jugador ghanés del Real Zaragoza podrá esquivar el quirófano.

La aplicación intravenosa de plasma rico en plaquetas (PRP) que se le empezó a aplicar a finales del mes pasado, de momento, ha conseguido eliminar el dolor que el futbolista sentía en su rodilla izquierda, donde un edema óseo con afección cartilaginosa le llevó a jugar varias semanas infiltrado. El problema fue a más y obligó al ghanés a parar para ser sometido a un tratamiento conservador con el que se confiaba en evitar el paso por el quirófano y, con ello, un plazo más largo de recuperación.

De hecho, la previsión es que Saidu empiece en los próximos días a ejercitarse con suavidad para comprobar la respuesta de la articulación afectada. Si todo sigue como hasta ahora y no se producen retrocesos, el futbolista podría estar en condiciones de volver a los terrenos de juego en apenas unas semanas. En este sentido, el procedimiento deriva en una incorporación gradual al trabajo junto a sesiones de fisioterapia.

El tratamiento al que está sometido el jugador zaragocista consiste en la infiltración intravenosa de plasma rico en plaquetas destinada a reparar el tejido dañado y aliviar el dolor, a través de la extracción de sangre, su posterior centrifugación y la reinyección del plasma

En esta temporada, en la que su gran nivel hizo que el Zaragoza ejecutase la opción del Dansoman Wise por 150.000 euros (suma 19 partidos de Liga y uno de Copa), el tobillo ha sido el principal foco de problema para Saidu, que se ha perdido, en dos diferentes tandas, cuatro partidos, primero ante Deportivo y Granada y después de caer lesionado en Copa ante el Burgos contra Málaga y Cádiz. Ahora, es la rodilla, si bien el traatamiento inicialmente establecido para abordar su dolencia está surtiendo el efecto deseado.