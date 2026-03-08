La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación

Conquistó el Granada de Pacheta Riazor, con los tantos de Arnaiz y Jorge Pascual para ganar en el feudo del Deportivo, donde el equipo gallego, al que el Real Zaragoza visita en dos semanas, el día 14, tras recibir al Almería este sábado, no es tan solvente como a domicilio y eso propició que el mordisco para la permanencia fuera más pequeño de lo esperado tras ganar con David Navarro al mando en Cádiz el viernes. Antes de ese partido, el Zaragoza estaba a ocho puntos de la permanencia y ahora está a seis, los que van entre los 27 puntos blanquillos y los 33 del Valladolid de Fran Escribá, que marca la permanencia y que niveló un partido en Málaga que parecía tener perdido.

El Zaragoza se reencontró con el gol de Kodro con el triunfo en el JP Financial Estadio poniendo fin a una racha de siete partidos sin ganar y abandonó la posición de farolillo rojo con ese triunfo y la derrota del Mirandés. Todavía podría escalar un puesto más, pero solo de forma virtual, si la Cultural cae en Almería este lunes, puesto que el equipo leonés tiene ganado el goalaverage particular a los zaragocistas y eso es lo que computa al final, aunque ahora en la diferencia de goles están empatados.

Los jugadores del Granada celebran el primer gol, de Arnaiz, en Riazor. / LALIGA

La jornada dejó claro que la lucha por el descenso va a estar cara y, de hecho, la actual proyección del Granada rubricaría la permanencia entre 47 y 48 puntos. Ganó el Granada en Riazor, pero también el Andorra al Sporting en el último suspiro y el Eibar ya dejó claro tras vencer en Butarque que su lucha no es ya la de la supervivencia, ya con 41 puntos, y sí la de un Leganés ahora a siete de distancia de los zaragocistas.

Mientras, el Sanse, con cuatro victorias en cinco duelos y 12 puntos de 15, tiene 6 puntos con el Huesca, que abre el descenso con 31 por los 27 del Zaragoza y la Cultural, a la espera de su duelo en el UD Almería Stadium de este lunes y los 24 del Mirandés. El Cádiz, con cambio de entrenador y la llegada de Sergio también se ha metido en problemas con 35, por los 34 del Leganés y los 33 del Valladolid, ahora frontera de la permanencia.