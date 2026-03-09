El exzaragocista que asume el reto de salvar a un equipo histórico: "Llevaba un año y medio sin entrenar"

Las competiciones de fútbol en España ya han entrado en la recta final de la temporada. Apenas quedan tres meses para el cierre a un nuevo año donde queda todo por decidir en el fútbol profesional y semiprofesional de nuestro país. Algunos equipos han oficializado en estos días la llegada de nuevos entrenadores con el objetivo de revertir la situación y no pasar apuros en los últimos encuentros. Junto al Cádiz, último rival del Real Zaragoza que cesó a su entrenador para dar la bienvenida a Sergio Gónzalez, un equipo ilustre y conocido del fútbol español ha hecho oficial la llegada de un zaragozano a sus banquillos.

El Nástic de Tarragona no atraviesa su mejor momento. Los granas se encuentran en la decimoquinta posición del Grupo 2 de Primera Federación, con 33 puntos y un puesto por encima del descenso que marca el Real Murcia. El conjunto de la costa Dorada ha hecho oficial la llegada de Pablo Alfaro, zaragozano y exjugador del Real Zaragoza, para dar la vuelta a la situación actual y salvar la categoría. El que fuera defensa central es el futbolista aragonés con más partidos en Primera División: 418.

Experiencia para el banquillo del Nástic

El Nástic de Tarragona comparte grupo en la tercera categoría del fútbol español con Teruel y Tarazona, conjunto que se encuentra un puesto por encima tras el empate a cero de esta jornada contra el Cartagena. Alfaro coge las riendas de un equipo que viene de perder 4-1 ante el Eldense, una derrota que se ha llevado por delante al exentrenador grana Cristóbal Parralo. Con la llegada de Pablo Alfaro al banquillo tarraconense, ya son tres los entrenadores que han dirigido al club catalán en la presente temporada.

Con 56 años, el técnico zaragozano vuelve a un banquillo dos años después tras su última experiencia en el Real Murcia en la temporada 2023/2024. Alfaro cuenta con una amplia trayectoria en la categoría de bronce del fútbol nacional, donde suma casi 250 partidos oficiales en clubes como el Real Murcia CF, Córdoba CF, UD Ibiza, SD Huesca o CD Leganés. Además, ha dirigido al Recreativo de Huelva y al CD Mirandés en Segunda.

Pablo Alfaro dirigirá a varios rostros conocidos del fútbol profesional y semiprofesional de Aragón. En la plantilla del Nástic de Tarragona hay dos exjugadores del Real Zaragoza como Marcos Baselga y Dani Rebollo. También defienden la camiseta dos jugadores con pasado en el Huesca como Moi Delgado y Hugo Pérez.