El Real Zaragoza, decidido a esperar a Ismael Arilla para que asuma la dirección de la cantera

El Real Zaragoza tiene muy claro que Ismael Arilla debe ser el nuevo director de cantera. El aragonés, con un año más de contrato como director de fútbol formativo en el Deportivo, es el elegido por el club para ser el máximo responsable de la Ciudad Deportiva y, de este modo, cubrir una vacante que permanece desierta desde hace más de dos meses, cuando Ramón Lozano dejó de ejercer para llevar a la SAD a los tribunales.

La elección está hecha y contaría, en principio, con la voluntad de Arilla, que estaría por la labor de regresar a Aragón, donde reside su familia. Sin embargo, el zaragozano, de 50 años, no tiene intención alguna de forzar la situación ni de presionar al Deportivo. De este modo, en caso de que finalmente se produzca un acuerdo para el retorno de Arilla, este será a través del diálogo y la buena voluntad de todas las partes.

En todo caso, el Zaragoza sigue siendo optimista respecto a cumplir su deseo de que Arilla acabe recalando en el club, aunque todo apunta a que no será durante la temporada y que la entidad blanquilla deberá esperar, al menos, hasta que concluya la actual campaña. Y es que el Deportivo, como publicó este diario, no tiene intención alguna de desprenderse de su director de fútbol formativo ni de facilitarle la salida en plena competición.

Pero el Zaragoza está dispuesto a esperar. La profunda reestructuración prevista en la Ciudad Deportiva alcanzará a la inmensa mayoría de sectores y puestos, si bien, en estos momentos, el foco de atención está puesto casi exclusivamente en el primer equipo y en apurar al máximo las opciones de salvación, ahora mismo, a seis puntos de distancia.

No se trataría, en cualquier caso, de un problema económico más allá de que Arilla tenga en su contrato una cláusula de desenganche. Si el aragonés regresa a casa, lo hará sin dinero de por medio y, salvo improbable giro de los acontecimientos, no de forma inminente. Además, Dépor y Zaragoza se ven las caras en dos semanas en Riazor, lo que provoca que no sea un buen momento para abordar este asunto.