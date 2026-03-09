Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Federación AragonesaNoria ZaragozaLas ArmasMiguel LinaresSucesos AragónTorreznos Zaragoza
instagramlinkedin

El Real Zaragoza, decidido a esperar a Ismael Arilla para que asuma la dirección de la cantera

El club insiste en la vuelta del aragonés, pero todo apunta a que podría demorarse hasta final de temporada ya que el Deportivo no se plantea abrirle la puerta ahora

Ismael Arilla, director de cantera del Dépor, en las instalaciones del club gallego.

Ismael Arilla, director de cantera del Dépor, en las instalaciones del club gallego. / CARLOS PARDELLAS / LA OPINIÓN DE LA CORUÑA

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

El Real Zaragoza tiene muy claro que Ismael Arilla debe ser el nuevo director de cantera. El aragonés, con un año más de contrato como director de fútbol formativo en el Deportivo, es el elegido por el club para ser el máximo responsable de la Ciudad Deportiva y, de este modo, cubrir una vacante que permanece desierta desde hace más de dos meses, cuando Ramón Lozano dejó de ejercer para llevar a la SAD a los tribunales.

La elección está hecha y contaría, en principio, con la voluntad de Arilla, que estaría por la labor de regresar a Aragón, donde reside su familia. Sin embargo, el zaragozano, de 50 años, no tiene intención alguna de forzar la situación ni de presionar al Deportivo. De este modo, en caso de que finalmente se produzca un acuerdo para el retorno de Arilla, este será a través del diálogo y la buena voluntad de todas las partes.

En todo caso, el Zaragoza sigue siendo optimista respecto a cumplir su deseo de que Arilla acabe recalando en el club, aunque todo apunta a que no será durante la temporada y que la entidad blanquilla deberá esperar, al menos, hasta que concluya la actual campaña. Y es que el Deportivo, como publicó este diario, no tiene intención alguna de desprenderse de su director de fútbol formativo ni de facilitarle la salida en plena competición.

Pero el Zaragoza está dispuesto a esperar. La profunda reestructuración prevista en la Ciudad Deportiva alcanzará a la inmensa mayoría de sectores y puestos, si bien, en estos momentos, el foco de atención está puesto casi exclusivamente en el primer equipo y en apurar al máximo las opciones de salvación, ahora mismo, a seis puntos de distancia.

Noticias relacionadas y más

No se trataría, en cualquier caso, de un problema económico más allá de que Arilla tenga en su contrato una cláusula de desenganche. Si el aragonés regresa a casa, lo hará sin dinero de por medio y, salvo improbable giro de los acontecimientos, no de forma inminente. Además, Dépor y Zaragoza se ven las caras en dos semanas en Riazor, lo que provoca que no sea un buen momento para abordar este asunto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
  2. El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
  3. JIM tiene dudas y David Navarro es el entrenador interino del Real Zaragoza
  4. El Deportivo se opone a la marcha de Ismael Arilla al Real Zaragoza y se remite a su cláusula
  5. La caída del entrenador del Real Zaragoza: Sellés también perdió el norte
  6. La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
  7. Primera convocatoria de David Navarro como entrenador del Real Zaragoza: El Yamiq se cae de la lista contra el Cádiz
  8. David Navarro se sentará en el banquillo del Real Zaragoza en Cádiz y gana enteros para quedarse hasta el final de la temporada

El Real Zaragoza, decidido a esperar a Ismael Arilla para que asuma la dirección de la cantera

El Real Zaragoza, decidido a esperar a Ismael Arilla para que asuma la dirección de la cantera

El exzaragocista que asume el reto de salvar a un equipo histórico: "Llevaba un año y medio sin entrenar"

El exzaragocista que asume el reto de salvar a un equipo histórico: "Llevaba un año y medio sin entrenar"

Miguel Linares, exjugador del Real Zaragoza: “Sé por lo que está pasando Pinilla, te sientes culpable hasta de sonreír”

Miguel Linares, exjugador del Real Zaragoza: “Sé por lo que está pasando Pinilla, te sientes culpable hasta de sonreír”

Saidu y Bakis vuelven al grupo en el Real Zaragoza

Saidu y Bakis vuelven al grupo en el Real Zaragoza

El 'Tourmalet' amenaza el rayo de esperanza del Real Zaragoza

El 'Tourmalet' amenaza el rayo de esperanza del Real Zaragoza

Estos son los dos únicos jugadores de campo que han sido titulares en las seis victorias del Real Zaragoza

Estos son los dos únicos jugadores de campo que han sido titulares en las seis victorias del Real Zaragoza

La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación

La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación

Hacia un nuevo Real Zaragoza: el gol como esperanza de vida

Hacia un nuevo Real Zaragoza: el gol como esperanza de vida
Tracking Pixel Contents