El Real Zaragoza, decidido a esperar a Ismael Arilla para que asuma la dirección de la cantera
El club insiste en la vuelta del aragonés, pero todo apunta a que podría demorarse hasta final de temporada ya que el Deportivo no se plantea abrirle la puerta ahora
El Real Zaragoza tiene muy claro que Ismael Arilla debe ser el nuevo director de cantera. El aragonés, con un año más de contrato como director de fútbol formativo en el Deportivo, es el elegido por el club para ser el máximo responsable de la Ciudad Deportiva y, de este modo, cubrir una vacante que permanece desierta desde hace más de dos meses, cuando Ramón Lozano dejó de ejercer para llevar a la SAD a los tribunales.
La elección está hecha y contaría, en principio, con la voluntad de Arilla, que estaría por la labor de regresar a Aragón, donde reside su familia. Sin embargo, el zaragozano, de 50 años, no tiene intención alguna de forzar la situación ni de presionar al Deportivo. De este modo, en caso de que finalmente se produzca un acuerdo para el retorno de Arilla, este será a través del diálogo y la buena voluntad de todas las partes.
En todo caso, el Zaragoza sigue siendo optimista respecto a cumplir su deseo de que Arilla acabe recalando en el club, aunque todo apunta a que no será durante la temporada y que la entidad blanquilla deberá esperar, al menos, hasta que concluya la actual campaña. Y es que el Deportivo, como publicó este diario, no tiene intención alguna de desprenderse de su director de fútbol formativo ni de facilitarle la salida en plena competición.
Pero el Zaragoza está dispuesto a esperar. La profunda reestructuración prevista en la Ciudad Deportiva alcanzará a la inmensa mayoría de sectores y puestos, si bien, en estos momentos, el foco de atención está puesto casi exclusivamente en el primer equipo y en apurar al máximo las opciones de salvación, ahora mismo, a seis puntos de distancia.
No se trataría, en cualquier caso, de un problema económico más allá de que Arilla tenga en su contrato una cláusula de desenganche. Si el aragonés regresa a casa, lo hará sin dinero de por medio y, salvo improbable giro de los acontecimientos, no de forma inminente. Además, Dépor y Zaragoza se ven las caras en dos semanas en Riazor, lo que provoca que no sea un buen momento para abordar este asunto.
- El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
- El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
- JIM tiene dudas y David Navarro es el entrenador interino del Real Zaragoza
- El Deportivo se opone a la marcha de Ismael Arilla al Real Zaragoza y se remite a su cláusula
- La caída del entrenador del Real Zaragoza: Sellés también perdió el norte
- La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
- Primera convocatoria de David Navarro como entrenador del Real Zaragoza: El Yamiq se cae de la lista contra el Cádiz
- David Navarro se sentará en el banquillo del Real Zaragoza en Cádiz y gana enteros para quedarse hasta el final de la temporada