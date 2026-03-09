Saidu y Bakis vuelven al grupo en el Real Zaragoza
El ghanés y el turco ya participan en un entrenamiento con las ausencias de El Yamiq, Guti y Tachi
Poco a poco, la enfermería del Real Zaragoza va perdiendo efectivos, si bien todavía El Yamiq, Tachi y Guti se mantienen fuera de combate y así seguirá siendo durante varias semanas más.
El regreso de Saidu y de Bakis, que ya han participado en el entrenamiento de este lunes (el primero tras las dos jornadas de descanso concedidas por el cuerpo técnico), incrementa las opciones en un grupo al que, eso sí, se incorporarán de forma gradual y progresiva, sobre todo en el caso de Saidu.
Y es que, como avanzó este diario, la evolución del ghanés, sometido a un tratamiento conservador para abordar el edema óseo con afección cartilaginosa que sufre en su rodilla izquierda, está siendo muy positiva. De hecho, todo apunta a que, si la segunda inyección de plasma a la que se someterá de forma inminente, surte el mismo efecto que la primera, evitará el quirófano y podrá estar pronto disponible para David Navarro.
Bakis, por su parte, vuelve al grupo después de superar una lesión muscular en su aductor izquierdo que le ha tenido un mes alejado de los terrenos de juego.
La sesión contó con la presencia de los canteranos Marín, Aimar, Palacio y Manolache.
