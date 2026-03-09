Estos son los dos únicos jugadores de campo que han sido titulares en las seis victorias del Real Zaragoza

La nefasta trayectoria del Real Zaragoza y su escasez de victorias, unido a los numerosos problemas físicos que vienen azotando durante todo el curso al conjunto aragonés, provocan que apenas un par de jugadores de campo hayan sido testigos de las seis únicas victorias logradas hasta ahora por los aragoneses. Solo Pablo Insua y Francho Serrano figuran en esa reducida nómina de futbolistas que siempre han formado parte del once inicial zaragocista en los partidos que han acabado cayendo de lado aragonés, el último de ellos, el pasado viernes en Cádiz (0-1).

Allí, en tierras andaluzas, el Zaragoza se reencontró con el triunfo dos meses después.Tras aquella gran victoria lograda también fuera de casa, ante el Racing en Santander, el cuadro blanquillo cayó en barrena hasta hundirse en la clasificación, con el descenso a Primera RFEF cada vez más cerca,

Entonces, como ahora, Insua y Francho formaron en la foto, al igual que en las otras cuatro victorias de los aragoneses. Nadie más firma ese pleno en lo que a jugadores de campo se refiere. Porque el portero, Andrada, sí se une a ellos como protagonista principal en todos los triunfos.

La presencia de los tres en el pleno no es baladí. De hecho, son los jugadores con mayor cantidad de minutos de la plantilla. El capitán es, de largo, el que más ha participado. De hecho, solo él supera los 2.000 minutos sobre el terreno de juego (2.286). Guti, que le llegó a rebasar en participación, lleva varias semanas fuera de combate debido a una lesión de rodilla que todavía le mantendrá algunas más en el dique seco.

Pero, tras los dos canteranos aparecen ya Insua (1.888) y Andrada (1.710) entre los efectivos más utilizados a lo largo de una temporada marcada por el paupérrimo rendimiento de un plantel que, hasta el momento, tan solo ha sido capaz de celebrar media docena de triunfos.

En cinco de ellos estuvo Kodro, un futbolista clave en este Zaragoza. Solo se perdió el bosnio el firmado ante el Mirandés (0-1) que presenció desde el banquillo. En las cinco restantes siempre estuvo en la foto y en uno de ellos, el conseguido en Santander ante el líder, con un protagonismo absoluto al ser el autor de los tres goles con los que el Zaragoza derrotó al Racing (2-3) en su propio feudo.

Aguirregabiria, por su parte, ha estado presente en cuatro de las seis alineaciones que llevaron al Zaragoza a lograr los tres puntos y se perdió los choques frente al Mirandés y en Santander,

Todos ellos apuntan a formar parte de la columna vertebral sobre la que David Navarro pretende concebir el equipo y en el que, a falta de El Yamiq, también figuraría Radovanovic como pareja de Insua, y Dani Gómez en punta como fiel aliado de Kodro. Rober, recién llegado, también es fijo, Pinilla lleva camino de serlo y las dudas se ciernen sobre el lateral zurdo y la zona de máquinas.