El 'Tourmalet' amenaza al rayo de esperanza del Real Zaragoza

No es un indicador absoluto el calendario en Segunda División, una competición donde las sorpresas están al orden del día y cualquiera puede ganar a cualquiera, pero no es menos cierto que, como en cualquier Liga del mundo, siempre es mejor jugar contra los equipos peor clasificados que contra los que están arriba y el Real Zaragoza, que vio un rayo de esperanza con el triunfo ante el Cádiz, después de desperdiciar un calendario en teoría amable (la visita del Eibar, las salidas a León y a Andorra y el paso del Burgos por el Ibercaja Estadio) en los últimos coletazos de la era de Rubén Sellés, tiene por delante todo un Tourmalet que examinará la reacción en pos de la salvación con David Navarro a los mandos que dio el primer paso ante el Cádiz en el JP Financial Estadio.

Y es que el Zaragoza tiene que jugar en los tres próximos choques contra tres de los cuatro primeros clasificados de Segunda, ya que el Almería de Rubi se pasa por el débil feudo zaragocista este sábado para que después haya que rendir visita al Deportivo en Riazor y que el Racing, líder de Segunda, llegue al Ibercaja. El otro equipo que está entre los cuatro mejores es el Castellón, que el 25 de enero desnudó al equipo de Sellés en su visita a la capital aragonesa para firmar un sufrido empate.

Francho Serrano, en el partido ante el Racing en El Sardinero. / CARLOS GIL-ROIG

En la primera vuelta, el equipo zaragocista fue goleado en Almería para que Gabi se despidiera del banquillo, perdió en casa contra el conjunto gallego en el segundo duelo de Sellés como técnico y, eso sí, venció al Racing en Santander, cuando los racinguistas también eran primeros y en el mejor encuentro con Sellés y probablemente de la temporada.

El Almería, con Marcos Luna en sus filas, visita este sábado (18.30 horas) al Zaragoza de David Navarro, a un equipo que en esta temporada en el Ibercaja Estadio es un dolor, con solo 11 puntos en 14 partidos de local y nada menos que siete derrotas, la mitad de los encuentros que ha disputado. El conjunto de Rubi es candidato claro a subir, la segunda mejor artillería de la categoría con 53 tantos anotados y que fuera de casa ya lleva sumados 20 puntos, con solo cuatro derrotas en sus 14 desplazamientos. Mucho más que una prueba de nivel para este Zaragoza obligado a ganar para recortar distancia con la permanencia.

El sábado 21 el equipo zaragocista, en principio también con David Navaro, que apunta a quedarse hasta final de temporada, visita en Riazor al Deportivo. No es el equipo gallego especialmente fiable en Riazor, donde solo ha sumado 22 puntos y es el duodécimo en el ranking en casa, lo que compensa con su gran maleta viajera, ya que es el mejor visitante, pero el equipo de Antonio Hidalgo solo ha perdido tres de sus 13 duelos de local, por lo que no es fácil ganar en ese estadio y con la calidad de ese rival (Mario Soriano, Yereemay, Mella...) para un Zaragoza, queda dicho, necesitado de victorias.

Valery, ante Mella en el Ibercaja Estadio en el duelo ante el Deportivo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Esta cuesta arriba tan empinada para la reacción zaragocista se cierra con el paso del Racing en la jornada 32 por el Ibercaja Estadio. Es el líder, el máximo goleador de la categoría, el segundo mejor visitante y un enemigo temible al que el Zaragoza superó en El Sardinero en un partido completo, sí, pero también repleto de eficacia, con Kodro como mejor ejemplo, con tres goles con tres remates sobre la portería de Ezkieta. Tras ese tríptico ante enemigos de enjundia, el Zaragoza visitará Butarque al Leganés en el único duelo intersemanal que resta y recibirá al Mirandés en el final de la semana Santa, dos choques ante rivales directos.

En las tres jornadas ante enemigos de tanta enjundia hay hasta siete duelos directos entre equipos de la zona baja, lo que puede amortiguar algo el efecto de las derrotas, aunque el Zaragoza necesita sumar de tres

Duelos directos estas jornadas

Eso, choques entre rivales directos, va a haber muchos en estas tres jornadas que el Zaragoza tiene compromisos de tanta envergadura ante enemigos de la zona alta, por lo que los tropiezos blanquillos pueden suponer en teoría un drama menor, aunque queda dicho que lo único que le vale es sumar de tres. En la próxima jornada, mientras el equipo zaragocista recibe al Almería, el Cádiz, con el estreno de Sergio González en el banquillo, va a Miranda de Ebro, el Andorra acude a Granada y el Valladolid recibe al Leganés.

Noticias relacionadas

Mientras, la siguiente semana, cuando el Zaragoza acude a Riazor, el conjunto pucelano, ahora dirigido por Fran Escribá, pasa por Anduva y el Granada visita a un filial de la Real Sociedad en muy buen momento, mientras que en la jornada 32, con el paso por aquí del Racing de Santander, el Huesca va al Nuevo Los Cármenes nazarí y el Andorra visita el Reino de León para jugar contra la Cultural.